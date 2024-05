Llevaron a su perro a la veterinaria para que lo bañaran y murió en un accidente

En diálogo con Noticias Caracol Ahora,Jeisson Fandiño y José Aldana denunciaron que su perrito Merlín murió cuando lo llevaron a una veterinaria cuando lo llevaron tan solo por un baño, pero, un descuido del personal dejó que sufriera un accidente.

“Se comunica una persona y me dice que ocurrió un accidente, que Merlín no estaba bien y posteriormente me dicen que falleció. Salimos corriendo desesperados en el carro”, contaron sobre lo sucedido. Esto pasó en la calle 73 cuando el perrito se les escapó por un descuido y que generó el fuerte altercado en donde el animal perdió la vida.

Pero, en su denuncia, la discusión aseguró que fue con el representante legal de la veterinaria que, según ellos, fue inapropiado. Además, dijeron que no hay protocolo para velar por la integridad de las mascotas, pues el baño consiste en dejar la mascota ahí y luego buscarla cuando termine, acciones que habrían generado el accidente de Merlín.

“Esta persona estaba presionada por un comunicado que yo había lanzado a un primer medio y en esa llamada nos indicaba que estaba muy preocupado por la situación. Todo el tiempo recalcó su preocupación por la empresa, pero fue muy poca la solidaridad que tuvo con nosotros”, contaron.

Publicidad

A su vez, Fandiño y Aldana resaltaron el cariño, respeto y apoyo que recibieron por parte de los empleados de la veterinaria y les pidieron a los ciudadanos que conozcan su caso a que no arremetan contra el local ni mucho menos, pero que sí sea un llamado de atención a que este tipo de lugares mejoren sus servicios para evitar más casos como el de Merlín.

“Por favor, sigan apoyándonos con amor, empatía y paz. No queremos violencia ni incitamos a los malos tratos. Por el contrario, queremos que la memoria de Merlín sea un legado de amor”, expresaron.