Próxima semana Gas Natural radicaría demanda a Gobierno Nacional

Aunque no existe un comunicado oficial por parte de la empresa española Gas Natural, el medio español El País asegura que los primeros días de la próxima semana se radicaría la demanda oficial en contra del Gobierno colombiano por la liquidación de Electricaribe.

Según fuentes, la compañía demandaría al Estado colombiano por 1.000 millones de euros en respuesta a la decisión del Gobierno de intervenir la compañía de energía.

En Colombia no hay inseguridad jurídica

A través de un comunicado la Embajada de Colombia en España aseguró que las medidas que se han tomado frente a la crisis eléctrica por la deficiencia del servicio prestado por Electricaribe y la aplicación de la Ley de insolvencia económica, no pretenden apoderarse de la operación de la compañía.

“Esta medida no puede entenderse como una expropiación. El Gobierno de Colombia no está buscando ni está facultado para quedarse con la operación. La decisión se tomó porque la sociedad Electricaribe no está en condiciones de prestar el servicio de energía eléctrica con la calidad y continuidad que requieren los usuarios”, dice el comunicado.

Así mismo, aclara que la falta de inversión que garantice la prestación del servicio y la actualización de la infraestructura que permita que los usuarios disfruten a plenitud de la energía, son el núcleo de las diferencias entre el Gobierno y la compañía.

