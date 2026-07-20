"Proyecten muy bien sus llegadas a Bogotá": Tránsito advierte por desfile del 20 de julio

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Yair Alfonso Parra Archila, lanzó un llamado a los conductores que regresan a sus ciudades durante el puente festivo del 20 de julio. Aunque las autoridades mantienen un amplio despliegue en las carreteras, el oficial manifestó su preocupación por el incremento de comparendos impuestos a personas sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Durante una entrevista concedida este lunes 20 de julio, el coronel insistió en que la seguridad vial depende tanto de la labor de las autoridades como del comportamiento de los ciudadanos. En ese sentido, reiteró la campaña institucional “No más excusas en la vida”, con la que la Dirección de Tránsito busca reducir la accidentalidad en las vías del país.

Policía entrega recomendaciones para ingresar a Bogotá

El oficial explicó que actualmente hay 14 departamentos con afectaciones viales, de los cuales ocho presentan cierres totales. Entre ellos mencionó a Nariño, Putumayo, Córdoba, Urabá y Arauca, donde tres cierres son recientes, mientras que los demás permanecen desde la temporada de lluvias.



En cuanto al ingreso a Bogotá, señaló que el mayor punto crítico sigue siendo Soacha por las obras de infraestructura que se adelantan en el corredor. Sin embargo, aseguró que la Policía preparó medidas para reducir el impacto del tráfico.

Entre las recomendaciones destacó el uso del reversible Apulo-Mosquera, que opera entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 de la noche, como una alternativa para disminuir los tiempos de desplazamiento hacia la capital.

Plan retorno. Policía.

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"No más excusas en la vida": la advertencia del coronel Parra

El director de Tránsito también aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a quienes aún tienen previsto conducir durante el retorno.

"Lamentablemente, en este puente festivo se han impuesto un número alto de órdenes de comparendo por embriaguez", advirtió el oficial, al insistir en que conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales amenazas para la seguridad vial.

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Además, recordó que la institución mantiene campañas como "Plan Freno", "Plan Cinturón de Seguridad", "Aférrate a la vida" y "Ni un grado de alcohol", orientadas a reducir los siniestros en carretera.

Restricciones por el desfile del 20 de julio

El coronel Parra recordó que desde la medianoche del 20 de julio permanecen cerradas las calzadas de la avenida Villavicencio, entre la Autopista Sur y el Portal El Tunal, debido al desfile militar.

Asimismo, confirmó que la Dirección de Tránsito participa en la ceremonia con un bloque femenino encabezado por la teniente coronel Mónica Galvis, mientras otro grupo de uniformados permanece desplegado en las carreteras para acompañar el plan retorno y atender cualquier eventualidad durante la jornada.