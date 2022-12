Proyecto de curules para las Farc está en negociación: Simón Gaviria

que se pueda volver a aplicar en el proceso con las Farc.

Sin embargo, insistió en que “nada está negociado hasta que todo esté negociado y que no hay certeza que sea esta la intención del Gobierno”.

Respecto a la decisión del referendo para validar las negociaciones de paz, Gaviria afirmó que este debe contener una sola pregunta, que “no permita un menú” del que los ciudadanos elijan unos y otros no, aunque el texto no se conocerá hasta tanto no sea definido en la mesa de La Habana.

En concepto de Simón Gaviria, “los temas de participación y justicia deben ser el corazón de las preguntas a los colombianos el próximo 9 de marzo”.

