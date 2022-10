Proyecto inicial para modernizar Reficar fue cambiado totalmente: Isaac Yanovich

“Para efectos de solicitarle al Ministerio de Hacienda el documento Conpes, que finalmente avaló el proyecto, contratamos una ingeniería preliminar italiana. En ese momento el proyecto simplemente incluía aumentar la capacidad de refinación de 75 mil a 140 mil barriles diarios y de actualizar tecnológicamente la refinería”, explicó. (Lea también: Uribe responde a Santos sobre señalamientos por escándalo de Reficar ).



Agregó que el estimado que entregó la firma italiana fue de 880 millones de dólares y que su trabajo consistió en presidir la subasta, donde terminó ganadora la firma Glencore.



“A finales de octubre de 2006 me retiré de Ecopetrol. La naturaleza misma, la columna vertebral del proyecto cambió. Son dos proyectos totalmente diferentes”, explicó al afirmar que no tiene información sobre la manera cómo se ejecutó el proyecto, que terminó constando más de 8 mil millones de dólares.



Yanovich insistió en que está completamente seguro de que los funcionarios que estuvieron a su lado no actuaron indebidamente: “Yo del doctor Orlando Cabrales y del doctor Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol entre 2007 y 2014, tengo la mejor imagen de su integridad personal y profesional”.



Finalmente, sobre la escogencia de Glencore como firma ejecutora, el expresidente de Ecopetrol dijo que a la licitación fueron invitadas 38 empresas de todo el mundo y que en dos presentaciones del presente estuvieron 27 de estas.



“Finalmente mostraron interés seis. De esas seis se retiraron dos y al cuarto de datos llegaron cuatro. Esas cuatro tuvieron que pasar después por un filtro. Ecopetrol contrató un grupo multidisciplinario que hizo un pliego de las características mínimas que debían cumplir las empresas. Todos pasan el filtro”, dijo.



Agregó que Glencore fue escogida porque cumplía con todos los requisitos y porque fue la única que ofertó por encima del precio mínimo.