Pruebas ubican a Diosdado Cabello como jefe de cartel del narcotráfico, dice WSJ

Según una reciente publicación del diario The Wall Street Journal, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el oficialista Diosdado Cabello, sería el jefe de un cartel del narcotráfico de ese país.



Según diferentes fuentes anónimas consultadas por el periódico neoyorquino, "hay grandes pruebas para justificar que (Cabello) no es solo uno de los jefes, sino el jefe del cártel". (Lea también: EE.UU. investiga a altos funcionarios venezolanos por narcotráfico, revela WSJ )



El diario añade que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana es "el principal objetivo" de la investigación.



La justicia estadounidense lleva años investigando a altos funcionarios en Venezuela bajo la sospecha de que han convertido al país suramericano en un centro global de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.



En las pesquisas están colaborando la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) y las fiscalías federales en Nueva York y Miami a partir de pruebas ofrecidas por exnarcotraficantes y desertores del Ejército venezolano, según el citado diario. (Lea también: Gobierno Maduro quiere estrangular a los medios que quedan: director La Patilla )



Sin embargo, los fiscales no apuntan al presidente del país, Nicolás Maduro, pero apuntan a funcionarios y oficiales militares venezolanos como líderes de facto de grupos narcotraficantes que usan Venezuela como punto de partida para los envíos de cocaína a EE.UU. y Europa.



El periódico citó también a un funcionario estadounidense que reconoce que la reacción de las autoridades venezolanas en el supuesto caso de que finalmente se presentaran cargos formales sería "sísmica".



Por otro lado, las autoridades están recopilando información sobre banqueros que manejan las finanzas de altos funcionarios venezolanos, según The Wall Street Journal, que añade que hasta la fecha se ha revocado la visa a más de un centenar de financieros. (Lea también: Decisiones de Diosdado Cabello ponen en peligro respeto por DDHH: César Gaviria )



"Algunos han tratado de cooperar con los investigadores para poder volver a entrar a Estados Unidos", según el diario, que detalló que la lista de las personas afectadas no se ha hecho pública.



EFE