Publicar declaración de renta no es pomada bendita anticorrupción: Transparencia

“En realidad esto de las declaraciones juradas fue un punto final en el que la presidenta de Transparencia por Colombia hizo la propuesta, pero debo decirle que la reunión cubrió aspectos mucho más complejos que este de la declaración de renta”, explicó.



Profundizó diciendo que Santos y él hablaron de la posibilidad de establecer un sistema de monitoreo para los recursos que van a fluir en la etapa de posconflicto y la posibilidad de crear un sistema enfocado en la investigación y persecución de casos de corrupción que se produzcan durante esa etapa.



Específicamente sobre la orden de que los ministros publiquen su declaración de renta, Ugaz aclaró que “muchos países del mundo ya lo tienen”.



“Publicar declaración de renta no será la pomada bendita que va a resolver los problemas de la corrupción pública y dependerá en buena parte, no solamente que los funcionarios presenten la información sino que exista una unidad especializada que analice la información”, añadió.



Por ejemplo, dijo que esa unidad especializada debería determinar si hay indicios de enriquecimiento indebido, colocación de testaferros, esto tiene que extenderse a los familiares porque o si no sería muy fácil para un funcionarlo poner sus bienes a nombre de otros.



“Hoy en día los mecanismos para ocultar dinero son muy variados pero también son muy variados los mecanismos para investigar esos ocultamientos. Existe mucha tecnología, existen las unidades de inteligencia de financiera y hay programas especializados para hacer este tipo de trabajo”, finalizó.