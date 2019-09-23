En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Transparencia Internacional

Transparencia Internacional

  • petro-consejo-presidencia.jpg
    Presidente Gustavo Petro
    Presidencia de la República
    Nación

    “Hay una tendencia grave de caída”: índice de corrupción dejó mal parada a Colombia

    Colombia volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción. Transparencia por Colombia advirtió un deterioro sostenido que ya completa 12 puestos desde 2023.

  • Dinero_plata_efectivo_estafa_pagos_billetes_economia_Blu Radio.jpg
    Dinero
    Foto: Blu Radio
    Nación

    Transparencia por Colombia sobre percepción de corrupción: "periodismo ha hecho contrapeso al poder"

    A la cola como los más países con más corrupción se sitúan Venezuela, con 13 puntos y Nicaragua (17) -con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de la independencia del poder judicial- y Honduras y Guatemala (23).

  • Bandera de Venezuela
    Bandera de Venezuela
    Foto: AFP.P
    Mundo

    Venezuela es el país americano más corrupto desde 2014, según Transparencia Internacional

    TI señaló que en Venezuela "miles de millones de dólares de dinero público han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos y exacerbando la pobreza y la desigualdad".

  • Dinero_plata_efectivo_estafa_pagos_billetes_economia_Blu Radio.jpg
    Dinero
    Foto: Blu Radio
    Judicial

    Índice de percepción revela graves problemas de corrupción: Transparencia por Colombia

    El índice de percepción de la corrupción de Colombia está por debajo del promedio, y está en el puesto 87 de 180 países.

  • Elecciones en Colombia
    Por tratarse de una elección ordinaria, el votante recibirá el certificado electoral al ejercer su derecho al voto.
    Foto: AFP
    Noticias

    Transparencia electoral: solo el 4.1 de candidatos han cumplido con el reporte de ingresos y gastos

    Desde Transparencia Colombia prendieron las alarmas ante el bajo reporte de los candidatos en el aplicativo cuentas claras. La emergencia la da a conocer faltando pocos días para que culmine la contienda electoral y no se tenga claro un reporte de gastos y financiación de dichas aspiraciones.

  • 376515_BLU Radio. Dirección de Tránsito de Bucaramanga / Foto:Suministrada
    BLU Radio. Dirección de Tránsito de Bucaramanga / Foto:Suministrada
    Santanderes

    Polémica por millonaria licitación para contratar servicio de vigilancia en Tránsito de Bucaramanga

    Veedores ciudadanos denunciaron que existen presuntas irregularidades en millonaria licitación para contratar a la empresa que prestará el servicio de vigilancia en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

  • 26277_Blu Radio. referencia dinero / Foto: BLU Radio
    Blu Radio. referencia dinero / Foto: BLU Radio
    Nación

    Transparencia Internacional advierte que la lucha contra la corrupción en Colombia se estancó

    Según la ONG, la falta de avances en la lucha contra la corrupción "ha derivado en un debilitamiento de las instituciones democráticas, no solo en Colombia sino en América Latina".

  • Sede de la Procuraduría en Bogotá // Foto: Facebook Procuraduría General de la Nación
    Sede de la Procuraduría en Bogotá // Foto: Facebook Procuraduría General de la Nación
    Elecciones Colombia

    Firma que audite elecciones presidenciales no debe ser la de escrutinios del Congreso: Procuraduría

    El Ministerio Público le pidió a la Registraduría transparencia en la selección de la auditoría internacional para las elecciones presidenciales.

  • Elecciones en Colombia (1).jpg
    Elecciones en Colombia
    Foto: AFP
    Noticias

    Auditoría internacional a software de la Registraduría se pide para garantizar transparencia: CNE

    Las labores de auditoría se enfocarán en la revisión de todo el sistema informático, incluido el código fuente, la seguridad de estos y los procesos derivados.

  • Dinero colombiano - Contraloría General.
    Blu Radio
    Foto: Contraloría General.
    Elecciones Congreso

    El 74% de los candidatos al Congreso no ha registrado gastos de campaña: Transparencia por Colombia

    "Es importante saber cómo se están financiando, si se reportaron los ingresos, saber qué tan juicosos están siendo con esto", dijo la vocera de la organización.

CARGAR MÁS

Publicidad