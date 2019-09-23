Blu Radio Transparencia Internacional
Transparencia Internacional
“Hay una tendencia grave de caída”: índice de corrupción dejó mal parada a Colombia
Colombia volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción. Transparencia por Colombia advirtió un deterioro sostenido que ya completa 12 puestos desde 2023.
Transparencia por Colombia sobre percepción de corrupción: "periodismo ha hecho contrapeso al poder"
A la cola como los más países con más corrupción se sitúan Venezuela, con 13 puntos y Nicaragua (17) -con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de la independencia del poder judicial- y Honduras y Guatemala (23).
Venezuela es el país americano más corrupto desde 2014, según Transparencia Internacional
TI señaló que en Venezuela "miles de millones de dólares de dinero público han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos y exacerbando la pobreza y la desigualdad".
Índice de percepción revela graves problemas de corrupción: Transparencia por Colombia
El índice de percepción de la corrupción de Colombia está por debajo del promedio, y está en el puesto 87 de 180 países.
Transparencia electoral: solo el 4.1 de candidatos han cumplido con el reporte de ingresos y gastos
Desde Transparencia Colombia prendieron las alarmas ante el bajo reporte de los candidatos en el aplicativo cuentas claras. La emergencia la da a conocer faltando pocos días para que culmine la contienda electoral y no se tenga claro un reporte de gastos y financiación de dichas aspiraciones.
Polémica por millonaria licitación para contratar servicio de vigilancia en Tránsito de Bucaramanga
Veedores ciudadanos denunciaron que existen presuntas irregularidades en millonaria licitación para contratar a la empresa que prestará el servicio de vigilancia en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
Transparencia Internacional advierte que la lucha contra la corrupción en Colombia se estancó
Según la ONG, la falta de avances en la lucha contra la corrupción "ha derivado en un debilitamiento de las instituciones democráticas, no solo en Colombia sino en América Latina".
Firma que audite elecciones presidenciales no debe ser la de escrutinios del Congreso: Procuraduría
El Ministerio Público le pidió a la Registraduría transparencia en la selección de la auditoría internacional para las elecciones presidenciales.
Auditoría internacional a software de la Registraduría se pide para garantizar transparencia: CNE
Las labores de auditoría se enfocarán en la revisión de todo el sistema informático, incluido el código fuente, la seguridad de estos y los procesos derivados.
El 74% de los candidatos al Congreso no ha registrado gastos de campaña: Transparencia por Colombia
"Es importante saber cómo se están financiando, si se reportaron los ingresos, saber qué tan juicosos están siendo con esto", dijo la vocera de la organización.