“Que nos digan cuáles son las reglas del juego”: Alterpro sobre multa de SIC por vapeadores

“Es muy complejo poder avanzar” en la reglamentación clara de la producción y venta de vapeadores en el país , según aseguró Marla Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación de Empresas de Productos Alternativos Libres de Combustión (Alterpro). En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, se refirió a la multa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a GLU Cloud, la empresa colombiana más grande productora de vapeadores, por no informar de su contenido con productos nocivos para la salud.

“Lo que queremos es reglamentación clara para saber si se está haciendo o no bien, pero pues si nos multan primero y después dicen no, así no es y es de otra forma. Nunca había una norma que dijera que tenía que ser de esa forma. Es muy complejo poder avanzar”, recalcó.

Según mencionó, todos estos productos sí van acompañados con las advertencias correspondientes y que la multa que se conoció recientemente obedece a una de un “periodo pasado”. En ese sentido, subrayó que existe “un vacío legal” entorno a estas medidas.

“Al día de hoy, si compras un empaque de veapador, por ejemplo, de los que estén dentro del gremio, van a tener todas las advertencias. Estas multas obedecen a un periodo pasado, pero en temas generales hay un vacío legal muy grande y es uno de los temas que es importante que traigamos a colación (…) Nosotros estamos cumpliendo con nuestros compromisos de autorregulación y estos compromisos de autorregulación hasta dar una información clara y veraz sobre los productos”, precisó.

Gutiérrez dijo que no pueden avanzar y moverse “dentro de esta normativa” para que no los “multen por algo". Así, insistió que no tienen “claro cuáles son las reglas de juego” y, por ende, no pueden jugar, haciendo referencia al mercado.

“Pienso que nosotros no debemos esperar nada. De hecho, como ya lo dije, el gremio se constituyó en abril. Desde abril tenemos compromisos claros con los colombianos porque tenemos claro que este producto genera adicción, pero no es que sea similar a un cigarrillo. Por lo tanto, las advertencias y todo lo que está diseñado en torno al cigarrillo tradicional, creemos que deberíamos pensarlo también en la forma en la que podría encajar de manera diferenciada en nuestros productos”, añadió.

Marla Gutiérrez reconoció que, comparado con el cigarrillo, entienden los riesgos, pero que sí están “informando”. Lo que buscan, culminó, “es una regulación clara”.

