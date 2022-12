¿Qué viene tras confirmación de eficacia de vacuna contra el dengue?

Sandra Besada Lombana, directora médica del programa de Sanofi Pasteur Dengue para Latinoamérica, explicó en Mañanas BLU en qué consiste el análisis de la revista médica estadounidense New England Journal of Medicine (NEJM) que confirmó la eficacia de la vacuna contra la enfermedad.



“La humanidad lleva más de 70 años en la búsqueda contra el dengue. La vacuna está en proceso de registro. Estamos tomando los datos y después de que se logre el registro los gobiernos la incluirán en su servicio de vacunación”, explicó.



La experta señaló que la vacuna es útil en los países afectados por la enfermedad, como el caso de Brasil y Colombia.



“Es allí es donde será muy importante la introducción de la vacuna”, dijo.



La vacuna contra el dengue del laboratorio francés Sanofi es eficaz en más de 80% de los afectados de esta infección tropical transmitida por el mosquito, según un nuevo análisis independiente publicado el lunes.



La vacuna experimental permitió evitar la hospitalización de 80,8% de los niños de nueve años en adelante que participaron en tres pruebas clínicas analizadas por la revista médica estadounidense New England Journal of Medicine (NEJM). Para los más jóvenes (dos a ocho años), la eficacia promedio fue de 56%.



Con AFP.