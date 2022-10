Queda totalmente claro, el proceso terminará con dejación de armas: MinInterior

Sobre el acuerdo de la verificación de Naciones Unidas para la dejación de armas, Cristo dijo que eso “significa el compromiso de las Farc ante el mundo entero de dejar las armas en Colombia y se pone fin a una controversia realmente increíble que trató de generar la oposición en este proceso”. (Vea también: Gobierno y Farc acuerdan que ONU verifique dejación de armas y fin del conflicto ).



Aunque no confirmó si las Farc entregarán las armas o serán almacenadas por la ONU, el ministro de la política dijo que “queda supremamente claro que esa controversia queda superada, que el proceso terminará con la dejación de las armas verificada por Naciones Unidas y con un cese bilateral definitivo verificado”.



Entre tanto, aseguró que aunque sí se mantiene la fecha del 23 de marzo del presente año como momento límite para firmar la paz entre el Gobierno y las Farc, pasarse “unos días” no debería afectar el proceso.



“Tampoco podemos depender un esfuerzo de paz de todos los colombianos de más de tres años para ponerle fin a un conflicto de más de 5 décadas de una fecha fatal y que no puede estar pendiendo sobre el proceso de paz esa fecha del 23 de marzo, si se toman unos días más o si se pudiera llegar a un acuerdo antes de esa fecha, sería la mejor noticia para los colombianos pero si se toma una semana más, tampoco debe generar ningún inconveniente para el país y para el proceso”, manifestó el ministro Cristo.



Sin embargo, según el jefe de la cartera política, los negociadores tanto del Gobierno como de las Farc están trabajando a toda marcha para que la firma del acuerdo final de paz se dé antes de esa fecha.



“En la mesa de negociación se percibe un ánimo de Gobierno y Farc por trabajar intensamente para cumplir con ese propósito y la fecha sigue siendo la que para el Gobierno debe ser para llegar a la paz”, explicó.



Cristo comentó que la fecha del 23 de marzo “no se la inventó el presidente Santos” sino que es fruto de un acuerdo entre el jefe de Estado y el comandante de las Farc, por lo que confió en que se mantenga como límite para firmar.

