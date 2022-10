Queremos que las EPS publiquen cuánto gastan: director de la Adres

La labor de Carlos Mario Ramírez al frente del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres) tendrá como objetivo, en sus propias palabras, consolidar la entidad y lograr que las EPS y IPS publiquen cada mes qué hacen con el dinero que el Gobierno les gira.

Así lo dijo el funcionario en entrevista exclusiva con Blu Radio, al explicar que estos recursos son girados a través de la Unidad de Pago por Capitación y corresponden a dineros que reciben las Entidades Prestadoras de Salud por cada paciente que tienen afiliado.

“La Adres va a publicar el día en el que gira la UPC de ambos regímenes, cuánto se le giró a cada EPS y cuánto de lo que giró el Adres a las EPS fue autorizado para trasladar a los prestadores. De manera que un gerente de un hospital pueda darse cuenta cuándo autorizaron las diferentes EPS del subsidiado de su departamento o municipio para que él reciba y pueda compararse con otros”, resaltó.

El funcionario añadió que las EPS no deberían tener ninguna reserva o temor a publicar sus movimientos.

“Si como se ha demostrado cada año, el excedente positivo que deja la operación del aseguramiento es marginal, las EPS no deberían tener ningún temor a decir de lo que recibieron cuánto autorizaron por el giro directo, y, de lo que quedó, a quien le están pagando, cuánto están invirtiendo y cuánto es el gasto administrativo”, resaltó.

Ramírez argumenta que si se logra ese objetivo se le daría mucha más transparencia al sistema de salud.

El director ocupará ese cargo hasta las próximas elecciones presidenciales. Afirmó que hasta el momento no ha pensado en la posibilidad de ser ministro de Salud. “Yo siempre he sido una persona técnica, y no tengo intereses políticos. Lo que quiero es concentrarme en sacar adelante al Adres para que sea una entidad con un abordaje analítico con aportes a la epidemiología, a los químicos farmacéuticos y con el soporte de toda la información que se requiere”, puntualizó.

Finalmente, el director agregó que en diez años el país se gastó no menos de 25 billones de pesos en el régimen contributivo para medicamentos y tratamientos no incluidos en el Plan de Beneficios. “El reto más importante del sistema de salud es hacer de la inversión en los servicios no incluidos de ambos regímenes un gasto progresivo que genere ganancia en salud y cerrar las brechas de ineficiencia que puedan existir”.