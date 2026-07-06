¿Quién es el general Jorge Eduardo Mora, nuevo ministro de Defensa?

Este lunes 6 de julio, el presidente electo Abelardo De La Espriella dio a conocer que el general en retiro Jorge Eduardo Mora será el nuevo ministro de Defensa, una decisión que busca reforzar la política de seguridad del próximo gobierno con la intención de recuperar las regiones más afectadas por la violencia en el país.

Por medio de su cuenta de X, De La Espriella reconoció la amplia trayectoria militar de Mora, al señalar que su nombramiento representa un reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Militares y de la Policía en el país.

"Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad. El Mayor General Jorge Eduardo Mora López representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país", escribió De La Espriella en su cuenta de X.

Jorge Eduardo Mora: ¿quién es el nuevo ministro de Defensa?

De cara al empalme anticorrupción iniciado por Abelardo De La Espriella, Mora hace parte del equipo de empalme y ha sido uno de los principales líderes de la campaña "Defensores de la Patria" en Norte de Santander. Adicionalmente, fue candidato a la Gobernación de Norte de Santander, consolidándose como uno de los dirigentes de derecha más reconocidos de la región.

Mora López nació en Cúcuta y ha desarrollado su carrera en diversos cargos dentro de la institución militar. Ha sido comandante de la Octava División del Ejército, comandante de la División de Fuerzas Especiales del Ejército y director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares.

Hoy le entrego el Ministerio de Defensa a un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad.



El Mayor General Jorge Eduardo Mora López @generalmora11 representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el… pic.twitter.com/baH7aWWHAE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 6, 2026

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Ministro de Defensa: la trayectoria militar de Jorge Eduardo Mora

De hecho, Jorge Eduardo Mora ha destacado por ser el fundador y comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales, creada para enfrentar estructuras del crimen organizado, además de desempeñarse como comandante de la Brigada Especial contra el Narcotráfico.

Ahora, con su nombramiento, De La Espriella define una de las carteras de mayor injerencia en el país y una de las bases de su campaña electoral en materia de seguridad y defensa del territorio nacional, especialmente luego de anunciar estrategias definitivas para enfrentar las organizaciones armadas y las economías ilegales.

