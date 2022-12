¿Quién tiene secuestrado al pequeño Cristo José?

El alcalde del municipio de El Carmen, Edwin Contreras, cuyo hijo de 5 años fue secuestrado el pasado 3 de octubre, aseguró que no ha recibido ningún mensaje por parte de los responsables del hecho, al tiempo que el presidente Iván Duque exigió, nuevamente, su liberación.



"No he recibido ningún tipo de llamadas y ningún tipo de mensajes para saber de mi hijo. Estoy ansioso de que llegue esa persona y nos indique dónde está mi hijo", sostuvo el mandatario de El Carmen, municipio que hace parte de la zona del Catatumbo.



El menor Cristo José Contreras fue secuestrado el pasado miércoles por dos hombres que ingresaron armados al colegio en donde estudia y se lo llevaron en una motocicleta, según denunció su padre.



Hasta el momento, tanto la guerrilla del ELN como el EPL han negado ser los autores del secuestro, a pesar de emplear comúnmente esa práctica en el país.

Vea también: ELN niega tener en su poder a Cristo José



Por su parte, Diana Arévalo, madre de Cristo José Contreras, señaló lo que ocurrido es "agobiante", por lo que le pidió a los secuestradores "que toquen sus corazones y que Dios les haga ver la necesidad de soltarlo".



También, el presidente Iván Duque le envió un mensaje de solidaridad a la familia Contreras Arévalo desde el municipio de Garzón, en el departamento de Huila.



Al tiempo, dijo a los secuestradores: "liberen a Cristo José porque lo que les va a esperar a ustedes es una sanción severa por parte de la justicia colombiana".



En la zona del Catatumbo, que hace parte del departamento de Norte de Santander, operan distintos grupos armados ilegales, como el ELN, el EPL y bandas criminales que se disputan los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico.



Precisamente, el 16 de febrero de 2017 guerrilleros del ELN secuestraron a Cristo Humberto Contreras Uribe, padre del alcalde.



Contreras Uribe, de 57 años, fue sacado de una finca de su propiedad en el corregimiento de Guamalito, que hace parte de El Carmen, cuando se recuperaba de una cirugía de corazón, y fue liberado varios días después.



En abril de 2016 el propio alcalde fue víctima de un atentado cuando viajaba entre El Carmen y Ocaña, ataque en el que fue herido en un brazo y una oreja.

Publicidad