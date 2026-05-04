¿Quiénes son los responsables de Lili Pink? Accionista mayoritario es un conductor

La marca de ropa femenina Lili Pink ha estado inmersa en el 'ojo del huracán' debido a las investigaciones relacionadas con contrabando y lavado de activos. De acuerdo con las autoridades, la empresa contaba con una compleja estructura que movía millonarios recursos ilícitos bajo la fachada de la marca, lo que habría permitido el ingreso de recursos de contrabando al país.

Tras ello, la intervención de la DIAN habría llevado al cierre de varios locales de la compañía. Según un informe revelado por la SAE, los propietarios de la empresa habrían tenido conocimiento anticipado de los operativos en contra de Lili Pink, lo que explicaría por qué algunos locales estaban vacíos y sus gerentes no se encontraban en los lugares intervenidos, sino que permanecían desde sus casas trabajando durante los procesos de allanamiento.

Según lo comunicado por la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, los funcionarios de la entidad recorrieron varios establecimientos en diferentes ciudades, en los que encontraron una serie de irregularidades durante el proceso de incautación.

“Hemos estado revisando lo que hasta ahora se ha encontrado en los locales, algunos vacíos, y estamos a la espera de que se termine esta entrega”, señaló, al tiempo que advirtió que desde semanas atrás los responsables de la empresa ya sabían de las acciones judiciales.



Lili Pink: quiénes son los dueños de la marca

La marca de ropa Lili Pink fue inaugurada en 2006 en el barrio Toberín, en Bogotá, por la familia Abadi, especialmente por Max Abadi y su hijo David Abadi, como una alternativa que compitiera con marcas reconocidas como Leonisa.



Con el tiempo, la marca se expandió a nivel nacional e internacional, ampliando su catálogo no solo a ropa femenina, sino también a pijamas, splash, maquillaje, entre otros productos, lo que le dio una fuerte presencia. Sin embargo, en 2015 pasó a manos del holding panameño Lili Brands, que se convirtió en su único dueño.

Ahora la marca opera en el país bajo la franquicia Fast Moda S.A.S.. De ese modo, Lorena Bernal Castro es la representante legal de la franquicia y aseguró que la empresa está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias frente a las denuncias que ha recibido.

Fiscalía realiza operativos contra establecimiento de Lili Pink en todo el país Foto: suministrada

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Conductor aparecería como máximo accionista

Recientemente se conoció que los elementos probatorios indican que la organización delictiva estructuró un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, por medio de las cuales ingresaban prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos que eran distribuidos en el mercado nacional con la intención de darle apariencia legal a la operación, de acuerdo con lo confirmado por la Fiscalía General de la Nación.

Ante ello, un hombre que fue identificado aparece en una serie de documentos en los que figura como accionista mayoritario. Sin embargo, su perfil profesional y experiencia solo revelan que ha trabajado como conductor en varias empresas.

De hecho, la SAE afirma que, ante el escándalo que rodea a Lili Pink, los supuestos empresarios que conformaban las compañías que movieron millonarias cifras habrían huido antes de que se realizaran las operaciones de extinción de dominio.



¿Qué pasó con el conductor del expediente?

Según lo revelado por la SAE en el expediente contra Lili Pink, los empresarios, ahora prófugos, lograron evadir los controles de las autoridades aduaneras y conocer las acciones que se estarían tomando en su contra.

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Por su parte, el conductor que aparece en este expediente hace parte de las personas que habrían entregado su nombre en una actividad conocida como testaferrato, todo con el objetivo de mantener a los verdaderos responsables lejos de las investigaciones.

Ahora bien, el hombre fue judicializado luego de los operativos contra las tiendas de Lili Pink. Sin embargo, tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial después de la imputación de cargos, por lo que quedó pendiente de que se le definiera la respectiva medida de aseguramiento.

