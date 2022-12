Quiero que Real Madrid siempre pierda: Gerard Piqué

recibidos por sus declaraciones sobre el Real Madrid y su apoyo a una consulta sobre la independencia de Cataluña. (Lea también: Siempre ha tenido un comportamiento bueno: Del Bosque sale en defensa de Piqué )

"Llevo 70 partidos con la selección. Soy campeón de Europa, soy campeón del mundo con la selección. No tengo que defenderme de nada", dijo Piqué, quien aseguró que "dure un día, un mes, un año... yo voy a seguir yendo a la selección. Mientras el 'míster' (Vicente del Bosque) me siga convocando [...] no voy a fallar". (Lea también: Video: Nuevo ataque de Gerard Piqué al Real Madrid le da la vuelta al mundo )

El central español cree que los pitos que se reprodujeron en el partido clasificatorio para la Eurocopa-2016 el sábado contra Eslovaquia (victoria 2-0) no se deben a la situación política con las próximas elecciones regionales catalanas del 27 de septiembre, que las formaciones independentistas quieren convertir en un plebiscito sobre la secesión de España, sino a sus celebraciones contra el Real Madrid.

"Es por la rivalidad Barça-Madrid y mis opiniones sobre el rival", dijo Piqué en una rueda de prensa tras el entrenamiento.

Piqué encendió los ánimos la pasada temporada cuando al celebrar el triplete Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey lanzó un "Gracias a Kevin Roldán, contigo empezó todos", en relación al cantante colombiano que actuó en una polémica fiesta de Cristiano Ronaldo, horas después de que el Real Madrid cayera 4-0 ante el Atlético en Liga.

Posteriormente, volvió a aludir al Real Madrid en la celebración de la consecución de la Supercopa de Europa tras ganar 5-4 al Sevilla el 12 de agosto pasado.

"Si te fijas en mi trayectoria, yo fui a la (manifestación de la) última Diada (fiesta de Cataluña, ndlr) el 11 de septiembre (de 2014) y después jugué con España y nadie me silbó. Creo que no es por un tema entre Cataluña y España", aseguró Piqué, que nunca ha escondido su posición en favor de una consulta sobre la independencia de Cataluña.

"Mi compromiso con la selección es máximo, lo he demostrado siempre. En cuanto a la rivalidad Madrid-Barça siempre ha sido así y no cambiaré: quiero que Madrid siempre pierda (…) lo haría una y mil veces".

Con AFP y Sport.es.