Radamel Falcao ahora suena para el fútbol de Turquía

El por muchos desconocido Bursaspor de Turquía entró a la puja por los servicios del delantero colombiano Radamel Falcao, quien actualmente no actúa con el Chelsea por lesión.



El canal local 'Bursa TV', señala que el club habría pedido a sus patrocinadores una fuerte inyección de capital para poder cubrir el sueldo de Falcao al que esperan contratan en el mercado de invierno.



Actualmente la ficha de Falcao pertenece al Mónaco francés que en primera instancia lo cedió al Manchester United y luego al cuadro de José Mourinho. (Vea aquí: Falcao García apadrina primera cancha de fútbol sobre agua en Colombia )



El Bursaspor no tiene un buen andar en la liga local y actualmente ocupa el puesto 11; la última vez que levantó el trofeo fue en la temporada 2009-10, logrando el derecho a representar a su país en la Champions League, torneo en el que no pasó de la primera fase tras solo lograr un punto en seis partidos disputados.



Bursaspor se suma al Valencia, Villarreal, Zenit y Fenerbache, clubes que han manifestado su interés por contratar al ‘Tigre’ Radamel Falcao.