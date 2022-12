Rama Judicial no ha sido escuchada en tema de acuerdos de paz: fiscal Martínez

En un foro de paz organizado por la Universidad del Rosario, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que los desmovilizados de las Farc están en un limbo jurídico que los sometería a la jurisdicción ordinaria, por lo cual solicitó que se escuche a los operadores judiciales.



"No nos han escuchados a los operadores judiciales y puede haber una fractura en la implementación de los acuerdos”, manifestó.



“Las Cortes y la Fiscalía creemos en la paz y no queremos obstruirla. No puede haber un tránsito abrupto entre la jurisdicción especial y la ordinaria y por eso creo que es importante que se oiga a los operadores de los acuerdos, lo que piensan las cortes y la Fiscalía para la seguridad jurídica de las personas involucradas”, añadió.



Afirmó que los desmovilizados de las Farc están en un limbo jurídico.



“¿Qué se va hacer con ellos que están en incertidumbre jurídica?”, se preguntó el fiscal Martínez.



Finalmente, el jefe del ente de investigación aseguró:



“Nos tienen que oír porque si la Fiscalía captura mañana una persona de las Farc que ni está en las zonas de concentración ni de consolidación de donde se iban a desmovilizar, qué va a hacer la Fiscalía si están en este limbo, de una se trasladaría el caso a la jurisdicción ordinaria”, finalizó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El presidente del Congreso propone empezar a implementar algunos aspectos del acuerdo de paz, en el legislativo para salir de la zona gris en la que está el país tras el triunfo del NO.

-Las 60 víctimas del conflicto que viajaron a La Habana en el marco de las negociaciones de paz, lanzaron ocho propuestas para destrabar el proceso.

-El fiscal Néstor Humberto Martínez se quejó nuevamente porque la justicia ordinaria no está teniendo participación en la renegociación de los acuerdos de paz con las Farc.

-El próximo 26 de noviembre se cumplirá en Cali el acto de perdón en el que las Farc reconocerán su responsabilidad en el secuestro y muerte de los once diputados del Valle.

-Santiago Uribe apelará decisión de la Fiscalía de llamarlo a juicio a por presuntos vínculos con paramilitares.

-Rachid Maluf, uno de los involucrados en el escándalo del Fondo Premium e Interbolsa, pedirá su libertad por vencimiento de términos.

-Una intoxicación masiva se registró en las últimas horas en el municipio de Rionegro, Santander. 16 personas que departían en una fiesta se intoxicaron con un arroz con pollo.

-El puntaje general de las pruebas Saber 11 aumentó siete puntos. Dice el Gobierno que el programa Ser Pilo Paga generó un incentivo que aceleró la mejoría del desempeño de los estudiantes.

-La Comisión de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria enviará una misión a Venezuela para aclarar abusos contra diputados.

-Con el anuncio de cinco contrataciones inició hoy en España la última concentración del equipo Movistar de ciclismo, liderado por Nairo Quintana.

-Las autoridades están tras la pista de varios jóvenes que atropellaron a dos mujeres en motocicleta, que están en cuidados intensivos. Una de ellas perdió una pierna.

-La Alcaldía de Bogotá expone ante el Concejo las razones por las cuales considera que se deben vender las acciones en la Empresa de Energía de Bogotá. El Distrito busca que el cabildo lo autorice.