Rechazamos ataques contra Mineducación y contra la Iglesia: Mons. Fabio Suescún

Suescún manifestó que la posición de la ONU sobre la llamada “ideología de género” es contraria a la doctrina de la Iglesia que enseña que existe únicamente dos géneros: hombre y mujer.



“Nosotros enseñamos que no es simplemente doctrina, sino un elemento de humanidad. Llevamos en nuestro cuerpo marcado el sexo hombre y el sexo mujer y no se puede llevar al niño a que haga una elección”, agregó.



Finalmente, el manifestó que rechaza los ataques contra la ministra de Educación, Gina Parody, y contra la misma Iglesia.



“La Iglesia no promovió las marchas, la Iglesia apoyó las marchas. Hubo una serie de mensajes irrespetuosos. Hay que censurar tanto lo que se dijo contra la señora ministra como lo que dijo contra la Iglesia”, concluyó.



Publicidad