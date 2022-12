Rechazo a la violencia: resultado de reunión entre Duque, sindicatos y empresarios

Tras cinco horas de reunión en la Casa de Nariño, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, los empresarios y las centrales obreras firmaron un comunicado conjunto de dos puntos: respeto al derecho a la protesta y rechazo a la violencia.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

"Pude dirigirme en una sesión formal de la comisión para dejar claros muchos puntos de manera que no haya equívocos: no existe ninguna reforma pensional presentada por nuestro Gobierno, no existe una reforma laboral presentada por nuestro Gobierno", dijo Duque.

El presidente también prometió que objetará el artículo 44 de la ley de presupuesto, que motivó marchas estudiantiles hace algunas semanas.

Le puede interesar: Moción de censura a Botero; Duque vive su mala hora y debe mejorar gobernabilidad

El paro se mantiene

Publicidad

La declaración se da una semana antes del llamado a paro nacional de las centrales obreras, que mantienen la intención de salir a marchar.

"De pronto sí (estamos) un poco más tranquilos. Esperemos que la flexibilización no vaya, no puede ser que haya precarización del salario porque eso es totalmente contraproducente. Eso es lo que queremos reafirmar con la protesta", dijo el presidente de la CTC, Luis Miguel Morantes.

Publicidad

El comunicado no fue unánime

Aunque el comunicado solamente contenía dos frases, no fue posible convencer a todas las centrales obreras de aceptarlo. No lo hizo la CUT y no lo hicieron tampoco las federaciones de pensionados.

"Tenemos una contradicción a fondo con el Gobierno, que ha manifestado que ni él ni sus ministros han hablado de reforma pensional, laboral, del holding ni del paquetazo en general. Nosotros no aceptamos esa aseveración porque el Gobierno y sus ministros sí han hablado de esos temas", dijo Diógenes Orjuela, de la CUT.

"Nosotros no podemos aceptar la teoría del Gobierno de que estamos organizando un paro sobre falsas premisas", agregó.

Publicidad

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.