Reclusas de la cárcel de mujeres en Bucaramanga se declararon en huelga de hambre

Indignadas por el hacinamiento y los cambios en algunas reglas de la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Girón, Santander, las internas de la cárcel se declararon en huelga de hambre.

Dicen las reclusas que se han presentado varios episodios de abuso de autoridad por parte de algunos guardianes del centro de reclusión.

Publicidad

Lea también: Integrantes del Inpec quedaron encargados de la cárcel de Cómbita, Boyacá

“No nos dejan ingresar algunas prendas, no nos quieren dejar entrar ropa interior, por ejemplo, siete prendas de ropa interior, eso es algo injusto porque nosotros somos mujeres, nosotras menstruamos, somos vanidosas, no dejan ingresar comida”, dijo Isabel Sánchez, una de las reclusas que hace la denuncia.

Algunos de los familiares de las reclusas también han denunciado que están preocupados porque las reclusas han reportado problemas de hacinamiento.

“Hay 16 camas para 50 mujeres, es terrible e indigno como pasan sus días las reclusas del Buen Pastor”, dijo una familiar quien pidió la reserva de su nombre.

Publicidad

Por ahora las directivas del centro carcelario no se han pronunciado sobre el tema.

BLU Radio Bucaramanga 960AM

Publicidad