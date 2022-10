Reconstrucción de puentes y acueducto: promesas incumplidas en Mocoa

BLU Radio sigue recorriendo Mocoa y visitó un punto donde se ve gran afectación de la infraestructura. El Puente Sangoyaco, una de las principales vías de este municipio que antes de la avalancha era doble carril, ahora parece una ruina más de la avalancha.

Hace un año la corriente tumbó una parte del puente que el Gobierno se comprometió a reconstruir inmediatamente, pero que hoy en día solo genera caos vehicular pues no se ha reconstruido y hay un solo carril por lo que las tractomulas y todos los vehículos tienen que tomar una vía alterna, mucho más angosta cerca de la plaza de mercado de Mocoa.

“Esto no está en obras siempre, así no es. Lo cerraron hace unos días porque viene alguien del Gobierno, un alto mando, pero la vía es un caos”, indicó Wilson, un indígena habitante del sector.

Adicionalmente el puente del Terminal está en mal estado y los habitantes aseguran que no ven voluntad para su reconstrucción.

“Para ese si no hay esperanza. Hemos esperado mucho tiempo, y el Gobierno no cumple”, agregó.

Sobre el nuevo alcantarillado, cuya construcción está trancada, Wilson aseguró que los indígenas no han llegado a un acuerdo con el Gobierno para que pasen la tubería por un resguardo porque no les han cumplido lo inicialmente pactado.

BLU Radio también consultó a sus habitantes sobre el funcionamiento de las plantas de agua potable que el Gobierno instaló y prometió hace un año y que, al parecer, tienen mal funcionamiento.

“Hoy no me pude bañar, me salía agua barro, siempre que llueve fuerte, la taza es llena de barro y el agua sale color café con grumos. No tenemos agua potable, nos toca todo de bolsa para cocinar”, indicó Milena, una mujer que dirige un minimercado sobre el puente Sangoyaco.