Rectores de universidades piden a Gobierno $500 mil millones adicionales para 2019

El presidente del sistema universitario estatal, Jairo Miguel Torres, en entrevista con BLU Radio, se mostró preocupado por el desfinanciamiento de las universidades públicas, uno de los motivos por los que este miércoles saldrán a protestar.



De acuerdo con Torres, los rectores de las universidades públicas le están pidiendo 500 mil millones de pesos adicionales para 2019.



“Son 3.2 billones el déficit que tenemos las universidades públicas en funcionamiento. Lo que nosotros hemos planteado que se nos adiciones 500 mil millones de pesos del presupuesto de la Nación”, dijo.



Añadió que esos 500 mil millones debieron haberlos recibido por la reforma tributaria de 2016, pero terminaron en la financiación de Ser Pilo Paga y las becas de Icetex.



Por su parte, la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo que no se puede dar generalidades sobre la situación de las 32 universidades y que no hay forma de lograr hacer una adición de ese tipo en un solo año.



“Lo que estamos haciendo es sentándonos con cada una de las universidades, no solo para solucionar la coyuntura, sino cómo buscar fuentes para las necesidades sustantivas de las universidades públicas”, dijo.

La ministra aseguró que el Gobierno ha prestado atención frente a las peticiones del magisterio y destacó que los recursos para el sector en 2019 superan los 41,1 billones de pesos y que esto constituye el 15,9 % del total del presupuesto nacional.



“Es el sector con mayor participación”, destacó la funcionaria.



“En este marco, lo importante de la discusión es que ya hay un salto de lo que hemos encontrado, pero hemos ido más allá y es el trabajo por definir una política y no solo proyectos para la educación superior”, agregó.



Según Angulo, la estrategia del Gobierno gira sobre tres ejes: avances en gratuidad, excelencia y mérito, así como recursos adicionales en la base más allá del Incremento de Precios al Consumidor (IPC).



La funcionaria también se pronunció sobre la problemática económica en universidades públicas.



“No puedo dar generalidades sobre las 32 [universidades públicas]. En algunas tiene que ver con déficit que vienen trayendo de años anteriores consecutivos. En otras tiene que ver con ingresos que se preveían y no llegaron al presupuesto y en otras tiene que ver con procesos de calidad donde los costos fueron mayores a lo presupuestado”, complementó.