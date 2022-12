Reforma del equilibrio de poderes es inoportuna: magistrado Marco A. Velilla

El magistrado del Consejo de Estado Marco Antonio Velilla aseguró que el estudio de la reforma al equilibrio de poderes en el Congreso no es adecuado en este momento.



“Consideramos que es una reforma inoportuna, estamos en medio de año electoral y hay muchas cosas de por medio”, explicó el magistrado del alto tribunal. Lea también: Tensión en Consejo de Estado ad portas de decidir sobre continuidad de Ordóñez



El magistrado dijo que es inconveniente la actual reforma de poderes a considerar que hay un proceso electoral y un proceso de paz de por medio.



Según Velilla, también es inaceptable que “en cada debate se van modificando los textos, se va agregando materia, entonces eso no augura hacia el futuro algo adecuado”.



Cabe recordar que, en las últimas horas, la presidenta encargada del Consejo de Estado, Martha Briceño, ratificó la postura del alto tribunal en contra de la Reforma de Equilibrio de Poderes, asegurando que esta no resuelve los problemas de fondo de la rama Judicial. Lea también: Consejo de Estado considera inconveniente la reforma al equilibrio de poderes



“El proyecto de reforma es una iniciativa reactiva y coyuntural que pretende ofrecer respuestas a la opinión frente a situaciones críticas ocurridas en los últimos meses, lo que genera que las distintas soluciones que se proponen no hayan sido suficientemente sustentadas y analizadas. La experiencia indica que las reformas de coyuntura no resultan convenientes, en tanto pueden ser el resultado de la improvisación”, indicó.



El Consejo de Estado propone crear una Misión de Justicia para que elabore un proyecto integral de reforma constitucional que contemple los aspectos profundos de la justicia en Colombia.