Reforma pensional: sindicato de Colpensiones teme que capacidad no sea suficiente

El sindicato de Colpensiones, en audiencia pública en el Congreso, explicó por qué la entidad carece del soporte técnico para operar el sistema pensional del país en su conjunto. Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga el presidente de Sintracolpen, William Rodríguez, quien explicó que la mayor preocupación de los trabajadores ahora es la falta de respuesta por parte del “empleador a las solicitudes para solucionar las deficiencias tecnológicas y estructurales”.

Según el presidente del sindicato de trabajadores de Colpensiones, el empleador no ha escuchado las demandas de los trabajadores y ha abandonado la mesa de negociación. En cuanto a la capacidad tecnológica necesaria para gestionar el aumento en el número de pensionados que se espera, si se aprueba la reforma pensional, señaló que actualmente Colpensiones cuenta con aproximadamente 6.5 millones de trabajadores bajo su administración.

Sin embargo, con la aprobación de la reforma, se esperaría recibir cerca de 17 millones de nuevos pensionados. William Rodríguez destacó que, actualmente, la entidad enfrenta problemas con los aplicativos obsoletos, los servidores y los gestores documentales, lo que ocasiona caídas en el sistema y retrasos en la atención a los usuarios.

“Entonces, precisamente, en este momento estamos en la coyuntura de la negociación colectiva entre los sindicatos y el empleador, donde emplazamos todas nuestras peticiones para que se solventen todos los problemas estructurales de Colpensiones. ¿Cuál es el problema? Que el empleador no nos escuche, se levantó y abandonó la mesa el día jueves. Entonces, pues la preocupación nuestra es precisamente: ustedes se van, no escuchan y si no atienen en ese momento que estamos en la oportunidad precisa de solucionar y preparar a Colpensiones, porque básicamente va a ejecutar lo que está en la normatividad en la reforma mediante sus trabajadores, vamos a tener como tal colapso porque vamos a recibir cerca de 17 millones de trabajadores”, comentó.

Además, señaló que se necesitaría incrementar el personal y adquirir nueva tecnología para poder gestionar la reforma pensional de manera eficiente. En ese sentido, Rodríguez afirmó que el sindicato no está en contra de la reforma pensional, sino que están solicitando al empleador las herramientas necesarias para poder implementarla de manera adecuada y sin afectar la calidad del servicio a los pensionados.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: