“Estamos preparados para administrar el sistema pensional en Colombia”: presidente de Colpensiones

Desde Neiva, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, dijo que la entidad tiene las capacidades suficientes para administrar el sistema pensional en Colombia, ante las inquietudes expresadas por la Procuraduría, en la que manifestó que Colpensiones no estaría en capacidad de atender al menos 25 millones de afiliados.

Anunció Dussán que en junio llegarían 3,000 nuevos equipos tecnológicos para modernizar la entidad y brindar un servicio con eficiencia y de calidad. Asimismo, dijo que todo su personal está en un proceso de capacitación y en seminarios de formación en normas y tecnología.

“En este mes de junio que llega vamos a estrenar 3.000 nuevos equipos que vienen de camino. Son equipos modernos, de tal manera, que no solo estamos preparados para recibir a los colombianos cotizantes de pensión, sino que también estamos preparados para ayudarle a los fondos privados de pensiones a que hagan bien la tarea de pasarme la gente las historias laborales, porque todo esto es un proceso”, enfatizó Dussán.

El funcionario, además, le respondió a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, que sus funciones es vigilar y no cogobernar sobre el poder legislativo y el ejecutivo.

“La Procuraduría y la Contraloría hablan que Colpensiones no está preparada, entonces yo les pregunto, yo como presidente de Colpensiones les he enviado solicitudes de más de 500 investigaciones de administraciones anteriores y no han cumplido hasta la fecha. Entendemos que los organismos de control tienen la función de vigilar, pero no de cogobernar con Colpensiones, la Procuraduría no tiene funciones de suspender las actividades ni del Congreso ni del poder ejecutivo”, expresó el funcionario.

Finalmente, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, señaló que en Colombia hay 15 millones de colombianos que no cotizan pensión y dos millones en pobreza extrema.