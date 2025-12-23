En vivo
Paz

"No negociamos impunidad": Armando Novoa al coronel (r) Ariza tras salida de mesa de paz

La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”.

