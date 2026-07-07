Registraduría demuestra que es falso que supuesto muerto haya sido jurado de votación en EEUU

La Registraduría Nacional desmintió la denuncia del representante a la Cámara y senador electo por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, sobre la supuesta participación de una persona fallecida como jurado de votación durante la segunda vuelta presidencial en el puesto de votación de Charlotte, Estados Unidos.

La entidad aseguró que no es cierto que un ciudadano fallecido haya ejercido esa función y explicó el origen de la confusión reportada por el congresista.

Según la Registraduría, la cédula mencionada en la denuncia corresponde al ciudadano Francisco Leonidas Vargas Corredor, quien fue designado y prestó el servicio como jurado de votación en la mesa 3 del puesto de votación número 4 de Charlotte.

Indicó que el error se produjo al diligenciar el formulario E-14 de delegados, también conocido como el acta suscrita por el cónsul o embajador, donde el jurado omitió un dígito de su número de identificación, lo que generó la inconsistencia.



Puesto de votación para elecciones de primera vuelta este 31 de mayo. Foto: EFE

En el caso del puesto de votación 4 de Charlotte (Carolina del Norte), adscrito al Consulado General de Colombia en Atlanta, la resolución oficial para la segunda vuelta presidencial de 2026 fue firmada por Andrea Paola Rojas Charry, quien ejercía como encargada de funciones consulares del Consulado General de Colombia en Atlanta. La resolución también fijó a Charlotte como el puesto de votación 4 de esa circunscripción consular.

La autoridad electoral agregó que las tres actas elaboradas durante la jornada electoral (las de delegados, transmisión y claveros) se encuentran digitalizadas y disponibles para consulta pública.

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Explicó que, al revisar esos documentos y compararlos con la resolución mediante la cual fueron designados los jurados de votación, es posible verificar el número de identificación correcto del ciudadano que cumplió esa función y confirmar que no corresponde a una persona fallecida.

La respuesta fue emitida luego de que Alejandro Ocampo publicara en sus redes sociales una fotografía de un formulario electoral y afirmara que un ciudadano fallecido hacía 22 años había "resucitado" para actuar como jurado de votación en la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos.

El congresista también aseguró que existían otras supuestas irregularidades relacionadas con el proceso electoral y pidió revisar esos casos.