Regresamos a colegios, pero se hacen responsables de los muertos: gremio de docentes

El presidente de la Asociación Distrital de Educadores, William Agudelo, dijo en BLU Radio que no es cierto que no tengan afán de regresar a las clases presenciales en Bogotá, sino que quiere hacerlo en condiciones seguras.

“Vamos a regresar a clases presenciales, pero en el momento que sea indicado. Ese momento aún no es claro. Manden a sus hijos al colegio y respondan por ellos, pero la situación que hay es que los padres de familia ven que las condiciones no son reales. Si no son capaces en un colegio de trancar la plaga de pijos, imagínense con el problema del coronavirus”, dijo.

Añadió que, con reapertura total de la ciudad, mucha más población saldrá a la calle, lo que podría exponer a la población estudiantil al contagio.

“¿Quién se va a responsabilizar de la muerte de los niños? ¿Quién se va a responsabilizar de lo que pueda suceder?”, indicó.

En ese sentido Agudelo manifestó que los países que regresaron a clases tuvieron que volver a clases virtuales, por los rebrotes de COVID-19.

“No es que no queramos regresar. Regresamos mañana, pero ustedes se hacen responsables de los muertos. Los que van a mandar son los más pobres de los pobres, los que no tienen ni siquiera computadores”, enfatizó.

