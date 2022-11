Renuncié a los verdes porque no sabía lo que vivía Gilma: Mercedes Maturana

senadora Gilma Jiménez, debido a que se mantiene firme en la lucha a favor de la niñez.

Maturana manifestó que quiere llegar al Congreso de la República para defender los derechos de los niños, el de los raizales, indígenas y palenqueros.

“Yo no me imaginé que la doctora Gilma se fuera a morir en este momento especial cuando yo estaba en una campaña política. Es el momento de la vida y en este momento me toca tomar una decisión”, puntualizó.

El Partido Verde asegura que el exrepresentante Rodrigo Romero Hernández debe ser el reemplazante de la senadora que falleció el fin de semana. Mercedes Maturana, hoy candidata a la alcaldía de Cartagena, reclama el puesto, si bien renunció a la colectividad.