Renuncié al Ministerio de Vivienda por coherencia política: Jaime Pumarejo

En entrevista con Blu Radio, el saliente ministro dijo que debía ser coherente, pues llegó representando un partido, por lo que no podía hacer otra cosa que esa.



“La relación con el presidente es cordial, de respeto mutuo y de trabajo, y siempre fue así. Cuando se acaba el consejo de ministros tenemos una reunión los dos y queda claro que el que no acompañara la votación de la JEP, iba a salir de la Unidad Nacional”, manifestó Pumarejo.



Le puede interesar: Cambio Radical aceptó renuncia de MinAmbiente al partido.



Explicó que Cambio Radical no iba a cambiar su posición frente a la Jurisdicción Especial para la Paz porque cree que hay unas cosas que deben cambiar para darle tranquilidad a los colombianos.



“Hay posiciones encontradas que políticamente nos aíslan, pero eso no significa que tenemos que ser enemigos en todos los demás puntos”, añadió.



Finalmente, confesó que se va contento porque, aunque solo estuvo cerca de dos meses en la cartera de Vivienda, logró objetivos propuestos como la adquisición de los nuevos predios en Mocoa para la construcción de cerca de mil viviendas.

Publicidad