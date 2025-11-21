En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Liga colombiana
Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Rescatan al alcalde de Chimichagua, Cesar, tras secuestro en Soacha

Rescatan al alcalde de Chimichagua, Cesar, tras secuestro en Soacha

El mandatario José David Rocha fue liberado por el Gaula en un parqueadero de Soacha. Había sido atraído con una falsa oferta comercial y exigían 100 millones por su libertad. Hay seis detenidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad