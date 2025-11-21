Rescatan al alcalde de Chimichagua, Cesar, tras secuestro en Soacha

En un operativo desarrollado por unidades del GAULA de la Policía Nacional fue rescatado sano y salvo el alcalde de Chimichagua (Cesar), José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en la mañana del 20 de noviembre en Soacha, Cundinamarca. La liberación se llevó a cabo en un parqueadero ubicado en el barrio La Unión.

Según informó la Policía, el mandatario municipal había viajado a Bogotá para concretar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo. La cita lo llevó a un parqueadero en Soacha, donde fue intimidado y posteriormente privado de su libertad.

Horas después, familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el propio alcalde les solicitaba 100 millones de pesos. El requerimiento, sin justificación clara, generó sospechas entre sus allegados, quienes dieron aviso inmediato al GAULA. Tras la denuncia, la institución activó un plan de búsqueda e investigación para establecer el paradero del funcionario.

#Ateción En medio de un operativo fue rescatado el alcalde de Chimichagua, César, José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en Soacha cuando intentaba una negociación para la compra de maquinaria a bajo costo.



[HILO] pic.twitter.com/vWc3zEuvtL — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 21, 2025

Las labores de inteligencia, verificación y seguimiento técnico permitieron ubicar con precisión el sitio donde se encontraba retenido. Un equipo operativo ingresó al lugar de manera controlada y efectuó el rescate, sin que el alcalde resultara lesionado.



En el punto fueron capturados inicialmente dos hombres, encargados de su custodia. Sin embargo, durante el procedimiento, habitantes del sector alertaron sobre la presencia de otras personas que habían escapado por el techo del establecimiento. Las patrullas desplegaron una búsqueda adicional que permitió la captura de tres personas más y la aprehensión de un menor de edad.

En el operativo se incautó un arma de fuego, cinco cartuchos calibre 38, cinco celulares y 18 cartuchos de fusil calibre 5.56. La Policía destacó que la coordinación operativa, las labores de inteligencia y la colaboración ciudadana fueron determinantes para la liberación del mandatario local.

