Restricciones para Semana Santa atentan contra la recuperación de la economía: Fenalco

El presidente de la Federación de Departamentos, Fenalco, Jamie Alberto Cabal aseguró que las nuevas medidas restrictivas adoptadas en diferentes ciudades del país a puertas de Semana Santa, afectará gravemente a los sectores de comercio y turismo que ya empezaban a mostrar signos de recuperación.

Estas declaraciones se dan luego de que el Gobierno Nacional expidiera una circular en la que define medidas a diferentes mandatarios municipales y departamentales ante la tercera ola del COVID-19.

“Son medidas que no contribuyen a evitar los contagios. El cierre de playas, por ejemplo en el caso de Santa Marta, no son los turistas los que llevan el virus a Santa Marta o a Cartagena, lamentablemente son las aglomeraciones que no son controladas”, manifestó Cabal.

Si bien, reconoció que la situación amerita medidas de control, las restricciones desproporcionadas como el cierre de las playas en Santa Marta no contribuyen a evitar los contagios y por el contrario afecta una semana que se mostraba promisoria para el país y para la recuperación de la economía.

“Las consecuencias serán el cierre definitivo de establecimientos comerciales así como la pérdida de más empleos”, precisó.

De acuerdo con una encuesta de Fenalco, más del 73% de los colombianos se quedará en casa durante la Semana Mayor, no solo por el miedo al COVID, sino porque no hay dinero con que viajar.