Reunión clave para definir futuro del paro transportador

Este sábado se llevará a cabo una reunión que se espera que sea la última y definitiva para lograr levantar el paro transportador que ya completa más de 14 días.

El encuentro se realizará en el Ministerio de Comercio después que los camioneros faltaron a la cita de este viernes a las 4 de la tarde con el ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, con quien se han reunido varias veces.

Según los transportadores, no alcanzaron a llegar a la cita pactada por lo que esta tuvo que ser aplazada para este sábado.

“Luego de acordar controles en las vías para que no se viole ese flete que ellos están peleando, luego de entender lo que está pasando con el tema social del conductor y el camionero, un consultor al que muchas veces no se le paga el salario debido, que no tiene condiciones dignas e ideales en los puertos o en las vías, luego de revisar con ellos y llegar a acuerdos sentimos que hemos avanzado mucho y es momento de cerrar estos acuerdos”, indicó el ministro Rojas.

Hay que decir que es incierto si se va a levantar el paro pues los transportadores siguen inconformes con la respuesta del Gobierno a sus peticiones en cuanto a precio de fletes, peajes y gasolina.