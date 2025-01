Reunión Petro - Galán: “No hay acuerdo sobre torre del San Juan de Dios; inician diálogos”

En una reunión que se esperaba desde el mes de diciembre, cuando el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que estaban preparándose puntos de acuerdo entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre la recuperación del complejo hospitalario San Juan de Dios , un tema que es bandera del Gobierno nacional y en el que ha tenido bastantes desencuentros con el Distrito.

Del encuentro participaron el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el ministro de Cultura, Juan David Correa; y la ministra de Transporte, María Constanza García, desde el Gobierno nacional y el secretario General, Miguel Silva junto con la secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque, en la delegación de la Alcaldía de Bogotá.

Frente al tema de la recuperación del San Juan de Dios, el alcalde de Bogotá expresó que coincidió con el presidente en abrir unas mesas de diálogo para evaluar la posibilidad de acordar una visión conjunta de recuperación del complejo en cumplimiento de las obligaciones legales que tienen la Nación y el Distrito frente al mismo.

“Esa visión conjunta podría incluir la posibilidad de no demoler la torre central del hospital. Ese punto específicamente dependería de los costos del reforzamiento, los posibles usos de la torre; de que se resuelva el pleito con el contratista y se evalúe la intervención de la Subred Centro Oriente por parte del Gobierno Nacional.”, expresó.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó al final del encuentro que la torre central que para ellos significa es el icono del San Juan de Dios no se va a demoler “De ahí vamos a partir porque consideramos que hay que recuperar la torre para que sea un hospital y a partir de mañana nos vamos a concentrar en iniciar y continuar las inversiones por parte de los ministerios involucrados como el de cultura y de salud”.

Frente a la adquisición de nueva flota eléctrica, el alcalde le expresó al presidente Petro que la cofinanciación de la Nación es clave para la compra de 269 nuevos buses eléctricos, entre articulados y biarticulados, para el patio El Vínculo de Soacha.

Mientras que frente al tema de la recuperación del río Bogotá, el presidente Petro estuvo de acuerdo con que la Nación otorgue una garantía para respaldar la financiación de la construcción de esta planta, que permitirá tratar el 70% de las aguas residuales que llegan al Río Bogotá.

A través de un trino en X, el alcalde Galán indicó que aunque no llegaron a acuerdos concretos, seguirán trabajando para lograrlos y sacar adelante estos tres proyectos de manera conjunta entre la Nación y el Distrito.

"Diálogo abierto"

A pesar de los avances en varios frentes, el tema más álgido, la posible demolición de la torre central del hospital, aún no encuentra un consenso definitivo.

Una decisión en suspenso: ¿demoler o conservar la torre?

Durante la entrevista concedida a Mañanas Blu, Galán aclaró que "todavía no hay un acuerdo sobre el proyecto", señalando que la discusión principal gira en torno al elevado costo de la adecuación de la torre para uso hospitalario. El alcalde explicó que, de los 24 edificios que conforman el complejo, 17 cuentan con una categorización de conservación integral, mientras que otros, como la torre central, se consideran de conservación contextual, lo que permite su demolición en ciertos casos.

En 2018, la administración de Claudia López firmó un contrato con un consorcio español para demoler la torre y construir un nuevo hospital, sin embargo, dicho acuerdo fue terminado de forma unilateral por un interventor designado por el Gobierno Nacional. Esta acción desató un pleito legal que aún está en curso.

"Nosotros no fuimos consultados para tomar esa decisión, y creemos que pone en riesgo los intereses de la ciudad", advirtió Galán.

Evaluación de costos: el punto crítico del debate

Uno de los principales argumentos del Distrito para no rehabilitar la torre central como hospital es el costo elevado de la obra. Según Galán, estudios realizados por la Universidad de los Andes indican que reforzar el edificio actual sería más caro que construir uno nuevo.

"El costo de adecuar la torre podría ser hasta el doble del de un hospital nuevo. Estamos hablando de una inversión que podría superar los 360.000 millones de pesos", subrayó el mandatario local.

No obstante, el Gobierno Nacional tiene otra postura. Petro y su equipo abogan por preservar la torre y rehabilitarla como hospital de mediana o alta complejidad.

"La Nación ha manifestado su interés en mantener la torre, pero hay que evaluar si esa opción es viable técnica y económicamente", sostuvo el alcalde.

¿Para qué podría servir la torre si no es hospital?

Aunque la opción de demoler la torre sigue sobre la mesa, Galán sugirió que se podrían explorar otros usos menos costosos.

"No descartamos mantener la torre, pero no como un hospital asistencial de alta complejidad", afirmó, agregando que podría destinarse a actividades de salud que no impliquen una inversión tan alta en infraestructura.

Pleitos legales y competencia jurisdiccional

Otro obstáculo importante es el litigio abierto con el consorcio español tras la finalización unilateral del contrato. Galán insistió en la necesidad de resolver este conflicto antes de avanzar en cualquier proyecto.

"Planteamos que este pleito debe ser resuelto entre la Nación y el Distrito, ya que ambas partes han tenido responsabilidad en el proceso", aseguró.

Por otro lado, el Distrito también solicitó al Gobierno Nacional reconsiderar la intervención de la subred Centro Oriente, que gestiona el San Juan de Dios.

"En las otras tres subredes hemos avanzado hacia el equilibrio financiero, pero con la intervención no se ha logrado lo mismo", advirtió Galán, quien dejó claro que la devolución de la subred a Bogotá es crucial para llegar a un acuerdo definitivo.