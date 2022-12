¿Reversazo de los Manzur en caso 'cartel de la toga’?

A su salida de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, donde rindió interrogatorio por el ‘cartel de la toga’, el exsenador Julio Manzur aseguró que está tranquilo con el hecho de que su nombre se mencione en la investigación por este escándalo de corrupción.



"Estoy totalmente tranquilo, absolutamente tranquilo. Mi inocencia no tiene ninguna discusión", señaló Manzur.



Además, aseguró que “jamás, nunca”, se sintió extorsionado por parte del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, pese a que en anteriores declaraciones, su hijo, Wadith Manzur, había manifestado que se sintió “intimidado” por el entonces funcionario de la Fiscalía.



El excongresista declaró en el marco de la investigación contra varios excongresistas, los magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo Fernández, por el supuesto pago de sobornos para desviar procesos judiciales.



Cabe señalar que Manzur tenía un proceso por parapolitica, por el que estuvo preso dos años y medio.



Se indaga si el exfiscal Gustavo Moreno, preso por este escándalo judicial, le pidió dinero para evitar que fuera capturado y para intervenir en el proceso que se encontraba en el despacho del magistrado Gustavo Malo.



De otro lado, Wadith Manzur rindió indagatoria en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes dentro de la investigación que se le sigue a los exmagistrados Bustos y Ricaurte.



A su salida de la diligencia, Wadith aseguró que no tiene ninguna acusación en contra de los exmagistrados y se refirió también al exfiscal Moreno.



"Nosotros nunca nos sentimos extorsionados, sí intimidados en el sentido de que era una persona que gozaba de información privilegiada que no conocíamos nosotros siquiera, ni el grupo de abogados, información que nosotros siempre pudimos corroborar y efectivamente, como él lo decía, sucedía y eso de cierta forma intimida", dijo.



Wadith dijo, además, que Gustavo Moreno los buscó para ofrecerles sus servicios como abogado, pero que nunca les ofreció intervenir en el proceso que se seguía contra su padre por 'parapolítica'.



"Nunca me ofreció manipular ni cambiar el rumbo del proceso", afirmó Manzur.



Esta versión contrasta con lo dicho por Wadith el pasado 30 de agosto, cuando, en entrevista con BLU Radio, manifestó que allegados al exfiscal anticorrupción Moreno le pidieron “una suma importante de dinero” para evitar una orden de captura contra su padre.



“Sí nos pidieron un dinero para detener la orden de captura, era una suma importante. Nosotros nos negamos rotundamente e incluso no nos reunimos a escuchar la propuesta”, dijo en su momento.



En ese sentido, aseguró que jamás accedieron a ninguna petición para manipular algún proceso en la Corte Suprema de Justicia: “Mi papá fue absolutamente claro conmigo y me dijo: 'usted no me abre esas puertas, yo soy una persona inocente'”.



