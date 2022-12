Rico o pobre, joven o viejo, mi decisión hubiera sido la misma: juez Gualteros

y dejó a un hombre en grave estado de salud, explicó en diálogo con Mañanas BLU por qué no envió a un centro carcelario al joven de 23 años.

Tras las críticas de la opinión pública por su decisión, Gualteros insistió en que cuando una persona ajena al caso opina es “natural y entendible” que se sienta indignada.

“Si es pobre o rico no es para tomar una decisión. Por mi mente nunca pasó la situación económica de las personas. No tengo conocimiento de qué estrato tiene Salamanca, eso no fue fundamento de la decisión”, manifestó Gualteros.

“Joven, viejo, rico, pobre o de cualquier otra condición, mi decisión hubiera sido la misma y quiero que eso quede claro. Igual la gente tiene derecho a pensar de que seguramente hay intereses o que la justicia es para los de ruana”, agregó la juez.

Carmen Gualteros insistió en que la imputación que hizo la Fiscalía a Salamanca de homicidio con dolo eventual persiste y que su fundamento para tomar su decisión fue que la medida no era necesaria para proteger a la comunidad.