Rigo Urán por grito "fuera Petro" en su Giro: "No puedo controlar lo que piensa la gente"

El ciclista colombiano Rigoberto Urán cerró oficialmente su carrera profesional este domingo en un emotivo evento de despedida en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde miles aficionados asistieron para rendir homenaje a sus 20 años de trayectoria. Allí, Urán también recibió la Medalla Categoría Oro, el máximo reconocimiento que entrega la Alcaldía de Medellín.

Previo al evento, Urán celebró una nueva edición del Giro de Rigo, una competencia destinada a ciclistas aficionados, que representó su "última rodada". En el lugar estuvieron presentes amigos y colegas destacados como los españoles Alejandro Valverde y Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, quienes lo acompañaron en este cierre de ciclo.

Sin embargo, el evento se vio marcado por una polémica: un video difundido en redes sociales mostró a algunos ciclistas aficionados, en el túnel de salida, gritando “fuera Petro”, en referencia al presidente colombiano, Gustavo Petro. Las imágenes rápidamente se volvieron virales en la red social X (anteriormente Twitter) y generaron debate en internet.

Ante esta situación, Rigo Urán respondió a los cuestionamientos en una entrevista con Mañanas Blu, aclarando que no tenía control sobre los comentarios del público. “Yo no puedo controlar lo que piensa la gente. Estábamos todos en la rampa de salida, algunos gritaron, claro que los escuchamos, pero uno no puede hacer nada. Uno no puede controlar el pensamiento de 10.000 ciclistas para competir y menos cuando se ha escuchado en estadios. Son cosas que a mí se me salen de las manos”, expresó el ciclista.

Urán también reflexionó sobre el impacto de las redes sociales en la imagen pública: “Las redes sociales ayudan a veces, pero a veces dañan la presencia. Me da tristeza que piensen eso de nosotros porque todos los ciclistas, la mayoría, venimos desde abajo y la única ilusión era poder comprar una casa a la mamá. (…) Muchos lo hemos logrado. Aprendí que hay que trabajar porque el deporte es muy cortico”.

#Video ¡𝙁𝙐𝙀𝙍𝘼 𝙋𝙀𝙏𝙍𝙊!

Duarante el Giro de RIGO, la carrera ciclistica que reúne a más de 11 mil corredores, los participantes corearon la arenga que se volvió común en los diferentes eventos deportivos del país🇨🇴 pic.twitter.com/6Syh3vaUpR — Santander Se Conecta (@SanSeConecta) November 3, 2024

Trino de presidente por "fuera Petro" en Giro de Rigo

Frente al trino del presidente Gustavo Petro sobre los gritos de "Fuera Petro" en el evento, Rigoberto Urán afirmó durante la entrevista que aún no lo había visto, pero reconoció que no pensó que el tema llegara hasta la Presidencia.

"No pensé que fuera llegar hasta Presidencia. Este evento es muy grande, para realizarse se necesita de muchas personas. Este es un evento de país, que se necesita la ayuda tanto de lo privado como de lo público", dijo Rigo.

Y es que el presidente Petro, en X, compartió un video en el que un usuario de TikTok cuestiona a los participantes de la competencia y al ciclista colombiano: "Pagar por un "Fuera Petro" para que quienes asesinaron 6.402 jóvenes, se robaron el pais y lo dejaron endeudado, vuelvan al poder", agregó el mandatario en la publicación.

Pagar por un " Fuera Petro" para que quienes asesinaron 6.402 jóvenes, se robaron el pais y lo dejaron endeudado, vuelvan al poder. pic.twitter.com/ylYjONMevB — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 5, 2024