Riquezas del galeón no podrán fundirse con fines económicos: asociación española

“Vemos con profunda alegría el hallazgo de un resto histórico tan importante, que no es un resto histórico español ni colombiano; cuando un resto histórico tiene una antigüedad de esta naturaleza y unos tesoros como se ha estado comentando al parecer tiene, entendemos desde nuestra asociación que esta pieza es un patrimonio mundial”. (Lea también: España debe renunciar al galeón San José, dice diario El País )

Para la asociación que preside, no gubernamental y sin ánimo de lucro, “no tiene tanta importancia la propiedad, tiene importancia para los gobiernos, para los tribunales y tiene importancia para la defensa del orden internacional”.

Según Martín, “desde España se ve que nosotros hemos firmado un acuerdo con la Unesco y hay unas leyes internacionales que dicen que la propiedad de los buques de guerra hundidos en combate es del país que ostenta la bandera del buque. Pero para nosotros lo importante es que se recupere”.

“En este sentido tenemos que felicitar al gobierno colombiano por el extraordinario trabajo de recuperación”, agregó.

Dice el experto que los cañones no valen dinero, “los lingotes de oro no van a ser fundidos, ni las monedas o colecciones (…) Esto no va a ser fundido, esto no va a tener una propiedad tangible, el Gobierno no va a mejorar su riqueza”.

En ese sentido, con el hallazgo del galeón San José Colombia “mejora su patrimonio cultural, pero no económicamente. Los restos que se extraigan, bien sean lingotes, monedas, esmeraldas, pasarán a ser exhibidos, observados por los ciudadanos, pero al mismo tiempo será un dinero de bolsillo que usted se pueda meter en la cartera".

Así, indicó que el valor económico que pueda tener el galeón no puede ser gastado por el Gobierno de Juan Manuel Santos pues “pertenece a todos los colombianos y por ende a todos los ciudadanos del mundo (…) Esto no es una propiedad”.

El experto concluye que “lo que se saque del fondo del mar debe estar en Colombia, si es cierto que el Gobierno colombiano tiene el interés por hacer un museo permanente de ese galeón, bienvenido sea, pero que permita mediante su circulación por diferentes del mundo que los amantes de la cultura, de la arqueología submarina, podamos contemplarlo, eso es lo importante”.

Finalizó indicando que cree que “ahora mismo no es el momento de discutir la titularidad, ahora lo que toca es recuperar de la mejor forma y salvaguardar ese patrimonio. Ahora lo que toca es hacer el salvamento de esos restos arqueológicos, dudo mucho que este sábado se hable de ese tema”.