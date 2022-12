Robledo solicitará reanudar investigación contra Cecilia Álvarez y Gina Parody

El senador Jorge Enrique Robledo solicitará formalmente en la Fiscalía General que se reanude la investigación en contra de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por las irregularidades en la aprobación del Conpes para la adición del proyecto vial Ocaña-Gamarra en Norte de Santander.

Para Robledo existen pruebas suficientes donde las dos exministras incurrieron en un tráfico de influencias y conflicto de intereses al aprobar esta adición, puesto que sabían que este proyecto beneficiaba de manera directa a la familia de Gina Parody.

"Para allá vamos a solicitarle a la Fiscalía el desarchivo de ese proceso para que el proceso siga, porque no hay razones objetivas que permitan concluir que un juez de la República no deba fallar al respecto. Yo soy cuidadoso en ir hasta donde me permiten las pruebas, pero aquí no puede ser que las cosas se organicen para que los procesos no culminen o para que se tipifiquen mal las conductas, porque no conocemos que pasó y hasta donde fue la investigación”, dijo.

Robledo aseguró que en la decisión de archivo de la investigación contra las exministras existe una coincidencia en la que pudo haber participado el fiscal general.

"Aquí hay una coincidencia de una gravedad inaudita y es que, si las ministras no son culpables por las decisiones del Conpes que le dio vía al negocio, pues el señor fiscal también se salva de eso porque el caso es el mismo, ellas con esas decisiones, la ministras y el fiscal, favorecieron o a unos familiares o a unos compañeros de negocios", explicó.

Por su parte, la Procuraduría encontró méritos para llamar a juicio disciplinario a las dos exfuncionarias del Gobierno Santos para que respondan por un supuesto conflicto de intereses.