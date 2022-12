Rocío Arias dice que bandas criminales estarían detrás de atentado en su contra

La excongresista Rocía Arias, señaló que sus denuncias sobre el incremento de la actividad criminal de las bacrim en Antioquia, puede haber promovido el atentado del que fue víctima este jueves en carreteras del departamento.



“La Policía está haciendo una investigación, he venido denunciando el aumento de las bacrim en el bajo Cauca y creo que por ahí es el tema, estaba rindiendo testimonios muy importantes sobre el tema, sobre denuncias específicas de la injerencia de las bacrim en el departamento”, dijo Arias.



La exparlamentaria, que ahora tiene una fundación para representar las víctimas del conflicto, asegura que dos motocicletas la siguieron e impactaron el vehículo en el que se transportaba.



“Entre la vía Caucasia - Taraza fui objeto de dos motos, fue un susto muy grande, dos motos me dice el escolta, una atrás y otra a un lado del carro”, señalo Arias, quien agregó que “trabajar por los derechos humanos trae sus consecuencias”.



Arias, quien ha tenido diferencias con el alcalde de Caucasia, Óscar Suárez, señaló que se “se han dado unas investigaciones, hay algunos testigos, hay un proceso que viene adelantando la Fiscalía he tenido discrepancias con él y públicamente lo he señalado de tener que ver con esto”.



“De pronto este tema de denuncias incomodan a algunos sectores”, concluyó.