Roy Barreras pidió cambio del interventor de SolSalud: superintendente de Salud

Gustavo Morales, superintendente de Salud, aseguró en Mañanas BLU que políticos como el presidente del Congreso Roy Barreras, la exsenadora Dilian Francisca Toro, Antonio Correa, entre otros; fueron a pedirle si existía la posibilidad de cambio del interventor de la Eps SolSalud que fue liquidada este jueves.

“En la superintendencia sí sentimos presión por algunos políticos para nombrar interventores, para nombrar gerentes regionales, para contratos, entre otras peticiones”, dijo Morales.

Además, el funcionario explicó por qué se liquidó SolSalud asegurando que desde marzo de 2012 la entidad estaba siendo intervenida y tras encontrar varias irregularidades “el único camino es entrar a liquidar”

“No sería posible darle la vuelta a SolSalud de manera razonable. Sin duda la muerte de la bebé Paula Sofía Lesmes- de 9 meses- fue un motivo más para acabar con la Eps”, agregó Morales, manifestando que ese suceso lleno el termómetro que les permitió constatar que la Eps estaba mal y que tenían un desastre administrativo. “Ellos mentían en los estados financieros”, agregó.

Por su parte, Morales dijo que las personas que estén afiliados a dicha entidad de salud no tienen que preocuparse por nada en este momento. No obstante, deben informar a la superintendencia en 45 días a partir de la fecha a qué Eps se quieren cambiar, si pasado ese tiempo no han hecho el cambio la entidad territorial respectiva elegirá por ellos.

Finalmente, el superintendente recordó que la propiedad originaria de la Eps al parecer no ha cambiado y que podría seguir siendo del senador Alberto Gil, quien está prisión por parapolítca.

La otra Eps en el país que es intervenida es SaludCoop debido a su mal servicio.