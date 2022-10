Rusia no está segura de que Corea del Norte haya detonado una bomba Hidrógeno

"No estamos seguros de que se trate del ensayo de una bomba de hidrógeno", dijo el jefe de la diplomacia rusa en rueda de prensa.



En caso de que hubiera sido así, explicó Lavrov, significaría que la resoluciones del Consejo de Seguridad que prohíben los suministros de materiales y tecnologías nucleares a Pyongyang "son ineficaces" y que éstos siguen llegando a Corea del Norte.



"Y si fue un ensayo de un artefacto nuclear corriente (...), ello quiere decir que nuestras restricciones funcionan", agregó.



El titular de Exteriores recalcó que la solución al problema nuclear de la península de Corea pasa por que en ese territorio "nadie tenga armas nucleares: ni Corea del Norte, ni Corea del Sur, ni Estados Unidos, que no debe nuevamente llevar allí elementos de su arsenal nuclear".



Sobre la propuesta de Seúl de celebrar una reunión del sexteto para la regularización del problema nuclear en la península Coreana (Rusia, EE. UU., China, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón) excluyendo a la parte norcoreana, Lavrov dijo que no le parecía una buena idea.



"Significaría que nuevamente se está intentado aislar alguien", explicó.



Lavrov indicó que en los últimos tres años Corea del Sur, Japón y Estados Unidos han renunciado a todo enfoque flexible e insisten de manera tajante en que Corea del Norte debe renunciar a su programa nuclear y que sólo después de ello se negociará con ella.



"Seguramente sería la solución más sencilla y convendría a todos. Pero es irreal", dijo.



El pasado 6 de enero Corea del Norte anunció que había realizado con éxito el ensayo de su primera bomba de hidrógeno, la cuarta prueba nuclear del régimen de Pyongyang desde 2006. EFE