Salario de congresistas no es un derecho adquirido, es un privilegio: representante Duvalier Sánchez

En un intento por reducir la brecha salarial entre los congresistas y los colombianos, el representante Duvalier Sánchez propuso un proyecto de ley para disminuir estos altos sueldos de los parlamentarios. Sin embargo, a pesar de los argumentos a favor de la iniciativa, el proyecto no logró los votos necesarios para ser aprobado y se hundió. La idea, en general, era bajar ese salario de 48 millones de pesos a alrededor de 29 millones de pesos.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el representante Sánchez argumentó que la reducción de lo que llamó “super salarios” de los congresistas era necesaria para adecuarlos a la realidad que hoy vive el país. Además, resaltó la importancia de dar ejemplo y demostrar que están dispuestos a sacrificarse por el bienestar de la sociedad.

“Se escogió otro camino. Este proyecto se ha intentado muchas veces vía acto legislativo para modificar el artículo 187 de la Constitución. Lo que dijimos es, como el acto legislativo necesita ocho debates, mejor vamos y quitemos la prima especial de servicios para que sean solo cuatro debates y sea una ley orgánica (…) Era quitar 14 millones de pesos (de prima) y con eso se modificaban los salarios”, detalló.

Explicó que, en total de la base, se descuentan casi 15 millones de pesos de salud, pensión, retención de fuente y otros. Por lo tanto, el neto que le llega a los representantes de 28 millones de pesos y sobre eso “había que reajustar quitando los 14 millones de la prima especial”.

Sin embargo, algunos congresistas se opusieron a la opuesta, argumentando que la reducción de sus salarios podría recaer en una conducta irregular, pero de acuerdo con Duvalier solo fue falta de voluntad. Además, añadió, hubo quienes dijeron que la reducción de salarios debería ser una iniciativa del Gobierno y no del Congreso.

“Creo que lo primero es que hay que ser sinceros con el país, a nadie le gusta bajarse el salario y menos a quienes ya están acostumbrados a vivir con un salario que no es un derecho adquirido, es un privilegio adquirir en los super salarios que tenemos los congresistas y altos funcionarios del Estado, entonces, partiendo de que hay muy poca voluntad para hacerlo, porque no es la primera vez que se presenta, es decir, aquí hubo gobiernos anteriores que pudieron hacerlo, congresos anteriores. Lo segundo es que empezaron a justificar temas constitucionales, legales, jurídicos, para impedir el avance cuando a todos esos les dimos respuesta. Por ejemplo, nosotros dijimos este no es un acto legislativo, no es inconstitucional”, comentó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: