Santa Fe se mide al Atlas de México en el arranque de la Copa Libertadores

El club mexicano Atlas y el Independiente de Santa Fe se medirán este martes en el partido que abrirá la actividad del Grupo 1 de la Copa Libertadores de América-2015.



Para el equipo azteca esta será su tercera participación en la Libertadores. La primera fue en el 2000 y la segunda en 2008. En ambas ocasiones alcanzó los cuartos de final.



A pesar de la vitrina internacional que representa la Libertadores, para algunos elementos del Atlas esta Copa pasa a segundo plano. Para los 'Zorros', del veterano arquero argentino Federico Vilar, la prioridad es luchar por la liga local que no ganan desde la lejana temporada 1950-51.



"Para mí el torneo local es prioridad, hace mucho que el equipo no gana un título. Pero la Copa ya está aquí y creo que vamos a hacer un buen torneo", comentó el estadounidense Edgar Castillo, lateral izquierdo del Atlas.



Por su lado, Independiente de Santa Fe apenas en 2012 acabó con una larga cadena de 37 años sin ser campeón del balompié cafetero. A partir de 2013 los Cardenales han hilvanado tres clasificaciones de las nueve que tiene en Copa Libertadores, incluida la actual.



El máximo alcance del equipo del mediapunta argentino Omar Pérez en el torneo continental son las semifinales de 1961 y 2013.



En el torneo local, el Atlas, que cuenta con el mediocampista colombiano Aldo Leao Ramírez, ex jugador del Santa Fe, está peleando en la parte alta de la tabla, a pesar de haber perdido su anterior partido como local por 3-1 ante el Pachuca.



Por su lado, el Santa Fe, vigente campeón colombiano, está peleando por la punta de la liga. El sábado, con un equipo alterno, venció 1-0 al Alianza Petrolera y mantuvo su condición de invicto.



"Vamos a pensar como un equipo grande. Trataremos de apostarle a los dos campeonatos", declaró el argentino Gustavo Costas, técnico del Santa Fe.



Atlas y Santa Fe comparten el Grupo 1 del campeonato con el chileno Colo Colo y el brasileño Atlético Mineiro.



El partido se jugará a partir de las 20H45 locales (02H45 GMT del miércoles) en el estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara (oeste). Esta cancha tiene capacidad para 60.000 espectadores.



La terna arbitral designada es de origen peruano. Diego Haro será el juez central y en las bandas estará acompañado por Jonny Bossio y Víctor Raez.



