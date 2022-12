Santa Fe va por las semis ante un Independiente que busca ‘levantar’ con viagra

Santa Fe intentará asegurarse esta noche una plaza en las semifinales de la Copa Sudamericana ante el Independiente argentino, al que venció en la ida por 0-1 y que recurrirá a la viagra para combatir la altitud de Bogotá.

Publicidad

Por esta y otras razones, el conjunto colombiano no quiere confiarse a pesar de la ventaja que le da el gol como visitante de Leivyn Balanta.

El técnico del Santa Fe, el uruguayo Gerardo Pelusso, ha manifestado que "el equipo se está preparando para jugar una final, porque aquí el esfuerzo no es negociable".

Publicidad

Dijo que el rival seguramente no jugará con la misma nómina del partido que perdió el 22 de octubre y que podría estar en la alineación el centrocampista Cristian "Cebolla" Rodríguez, quien se recuperó de una distensión que sufrió en el aductor de la pierna derecha.

Publicidad

"La alineación (de Independiente) no será la misma, es lo que presumo, pero no me quiero aventurar porque creo que va a haber algún cambio de nombres y de sistemas", dijo.

Pelusso dijo además que el Santa Fe va a aumentar la presión en el campo rival, que es su característica.

Publicidad

El Independiente llegará a Bogotá desde Cali horas antes del partido, para minimizar los efectos de la altitud de 2.540 metros de la capital colombiana.

Publicidad

El médico del club, Luis Chiaradía, manifestó que los jugadores tomarán viagra para estimular la circulación pulmonar.

"En Bogotá hay 2.600 metros de altitud. Haremos el tratamiento con sildenafil (Viagra) previo a la competencia y en el día del partido. El sildenafil ayuda a la circulación pulmonar", afirmó Chiaradía.

Publicidad

Entre tanto, el técnico Mauricio Pellegrino, aunque dijo tener definida la nómina para mañana, aseguró que esperará hasta el último momento para saber si puede o no alinear al "Cebolla" Rodríguez.

Publicidad

"Va a estar en el equipo, si no es de entrada estará en el banco", afirmó Pellegrino minutos antes de subir al avión que lo trajo a Colombia.

"Si pasamos esta serie, va a ser un gran empuje para Independiente. Acá perdimos por un detalle, allá necesitaremos un buen rendimiento", agregó.

Publicidad

En el estadio El Campín de Bogotá donde se disputará el partido, no podrá entrar ningún hincha del equipo argentino, que fue sancionado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con dos fechas sin público por el uso de bengalas en el encuentro de octavos de final ante el Olimpia de Paraguay.

Publicidad

- Probables alineaciones:

Santa Fe: Robinson Zapata; Yulián Anchico, Yerry Mina, Francisco Meza, Leyvin Balanta; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Sebastián Salazar, Luis Manuel Seijas; Wilson Morelo, Luis Quiñones.

Publicidad

Independiente: Diego Rodríguez; Gustavo Toledo, Hernán Pellerano, Víctor Cuesta, Nicolás Tagliafico; Julián Vitale, Jorge Ortiz; Martín Benítez, Federico Mancuello, Ezequiel Vidal y Diego Vera.

Publicidad

Arbitro: El venezolano José Argote, acompañado en las líneas por sus compatriotas Luis Sánchez y Carlos López.

Hora: 19.00 local

Publicidad

EFE