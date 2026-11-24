Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el expresidente Juan Manuel Santos hizo una de las autocríticas más claras que ha planteado sobre el proceso: la forma en que su gobierno anunció la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos terminó alentando la siembra de coca en varias regiones del país.

La reflexión surgió en una entrevista con Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, quien le preguntó qué pudo haberse hecho mejor durante la implementación del acuerdo entre 2016 y 2018, años en los que, según las cifras, los territorios vivieron una reducción notable de la violencia.

Entrevista de Ricardo Ospina a Juan Manuel Santos Foto: Blu Radio.

Publicidad

“Muchos se fueron a sembrar coca”

“¿Qué creo que hicimos mal o qué no previmos? Que cuando comenzamos a anunciar la política de sustitución voluntaria, que íbamos a dar unos incentivos, eso creó un incentivo perverso y muchos se fueron a sembrar coca”, reconoció el Nobel de Paz.

Santos explicó que, mirando en retrospectiva, el error estuvo en el momento del anuncio: dar a conocer con años de antelación que habría beneficios económicos para quienes arrancaran sus cultivos ilícitos hizo que sembrar coca se volviera, para algunos, la puerta de entrada a esos recursos. “Ahí pudo haber sido un incentivo perverso el haber anunciado años antes que íbamos a hacer una política de sustitución voluntaria con incentivos”, insistió.



Otros factores detrás del aumento de cultivos ilícitos

El exmandatario aclaró que el fenómeno no tuvo una sola causa. Mencionó, por ejemplo, el comportamiento del precio del oro, que según dijo cayó y empujó a las mafias dedicadas a la minería ilegal a trasladarse hacia el negocio de la coca.

Las cifras de la época confirman la magnitud del problema. El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC reportó un incremento del 52 % en los territorios con coca, al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 en 2016. Un año después, el área sembrada llegó a 171.000 hectáreas en 2017, la cifra más alta jamás registrada, con un aumento del 17 % frente a 2016. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) recordó que el cultivo subió de manera constante desde las 48.000 hectáreas registradas en 2013.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Foto: Blu Radio.

Publicidad

Lo que sí funcionó, según Santos

Pese a la autocrítica, el expresidente defendió los resultados del primer tramo de la implementación. Aseguró que su gobierno empezó por el punto de garantías de seguridad y que él mismo presidía las reuniones con comunidades, Fiscalía, Procuraduría y fuerza pública. A eso le atribuyó lo que Ospina describió como el “remanso de paz” que vivieron las regiones en esos años.

“No es un acuerdo perfecto. Hacer la paz es muy difícil, ha sido muy difícil en todas partes, pero creo que lo que se logró fue muy importante”, afirmó, y reiteró que, a su juicio, lo firmado fue “el mejor acuerdo posible”.

Publicidad

La coca, un debate que sigue vigente

La admisión de Santos toca uno de los puntos más usados por los críticos del proceso de paz, que durante años han señalado el auge de los cultivos ilícitos como una de sus consecuencias directas. El expresidente, sin embargo, sostiene que la violencia que hoy sufren varias regiones se explica más por la falta de implementación del acuerdo y por la ausencia del Estado que por lo pactado en La Habana.

En la misma conversación, calificó como “pobre” la implementación durante el gobierno de Iván Duque y como “pésima” la de Gustavo Petro, y pidió al presidente Abelardo de la Espriella retomar el acuerdo como herramienta para recuperar la confianza de las comunidades en los territorios.