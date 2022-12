Santos anuncia duras medidas contra bloqueos por paro camionero

El presidente Juan Manuel Santos anunció desde la Casa de Nariño un paquete de duras medidas para contrarrestar las consecuencias del paro camionero que ya completó más de un mes.



Dentro de las instrucciones impartidas por el primer mandatario están las multas a quienes utilicen sus vehículos para bloquear las vías, cancelar matrículas y licencias a empresas, automotores y conductores que utilicen las vías de hecho en medio de la protesta.



Medidas:



-Inmovilizar e incautar vehículos usados para bloquear vías o impedir transporte.

-Cancelar licencia a conductores que participen en estos bloqueos.

-Cancelar licencia de operación e imponer multas hasta por $480 millones a propietarios o empresas que participen en los bloqueos.

-Cancelar matrículas de vehículos que participen en vías de hecho.

-Autorizar vehículos particulares para transportar carga.

-Crear un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación empresarios y transportados que quieran trabajar.

-Duplicar el número de efectivos de la fuerza pública en la carreteras.



Santos aseguró que debido a la negativa de los transportadores de aceptar las propuestas del Gobierno se vio en la obligación de adoptar “soluciones realistas” con el fin de garantizar el derecho “a la seguridad alimentaria, al trabajo y a la libre circulación”.



“Estas peticiones no pueden ir en contra de la gran mayoría de los colombianos afectando el bolsillo y la canasta familiar, se trata de defender el empleo, el trabajo decente, la actividad de los campesinos y de los industriales”, dio el mandatario.



Santos indicó que de aceptar las peticiones de los agremiados la canasta familiar sería la principal afectada, por lo que se vio obligado a tomar las medidas ya anunciadas.



“No voy a permitir que el precio de los alimentos para los colombianos suban de forma permanente por cuenta de este paro, si se aceptan las exigencias que está sobre la mesa se sube en un 10 por ciento el precio de los productos la canasta familiar”, dijo Santos.



Chatarrización, foco de corrupción



Sobre las peticiones de los camioneros sobre el sistema de chatarrización, Santos indicó que no se puede seguir con el esquema que actualmente funciona debido a la gran corrupción que este ha generado, por lo que señaló que la Fiscalía ya tiene una investigación en curso con varias personas que se habrían beneficiado de forma ilícita de este mecanismo.



“Es inaceptable mantener un sistema de chatarrización que se ha convertido en un foco de corrupción y en lugar de (…) ha fomentado la corrupción y el abuso por parte de unos pocos en detrimento de la gran mayoría de los colombianos, el interés particular no puede primar sobre el general y mucho menos cuando hay corrupción de por medio”, señaló.



Sobre la red de corrupción Santos dijo que “la tiene identificada la Fiscalía y el fiscal va a proceder con contundencia en contra de quienes están involucrados (…) la chatarrización en un negocio particular en donde las principales víctimas son los pequeños transportadores”, Agregó el mandatario.



Para terminar, Santos indicó que sigue abierta la disposición al dialogo siempre y cuando acaben las amenazas, los bloqueos, las vías de hecho y la violencia.

