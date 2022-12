Santos da por aprobada ley que crea circunscripciones para las víctimas

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio por hecho que las circunscripciones especiales para las víctimas si pasaron en el Congreso y que el secretario del Senado, Gregorio Eljach, se precipitó y se equivocó al dar los resultados de la votación.



"Mañana ustedes van a ver una controversia porque pasó la circunscripción para la paz por 50 votos contra 7 y el secretario del Senado se precipitó y se equivocó, dijo que no había pasado y resulta que sí pasó", explicó durante los premios Portafolio en el Club El Nogal.



Insistió que lo que se aprobó crea unas circunscripciones especiales que no son para las Farc, sino que son para las víctimas.



Agregó que "la Corte lo ha dicho no una, sino dos veces, que las reformas constitucionales se pasan por mayoría no por la mitad más uno".



El jefe de Estado dijo que hay tres senadores en la cárcel y "está expresamente que a esos senadores se les aplica la silla vacía, o sea que el número de senadores pasa de 102 a 99. Fueron 50 votos y 50 hacen mayoría".



