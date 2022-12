Santos dice que Ñoño Elías no presionó firma del Conpes en caso Odebrecht

Santos manifestó que el senador no ejerció ningún tipo de presión para que se firmaran el Confis y el Conpes que le dieron vía libre a la adjudicación a del contrato para de la Ruta del Sol II en su tramo Ocaña – Gamarra y que le fue adjudicado a Odebrecht.



"En mi calidad de presidente de la República, desconozco conducta alguna del senador ELÍAS que pueda ser considerada como interés indebido o presión”, dijo el presidente.



Además, Santos negó tener algún vínculo de amistad con el 'ñoño' Elías, quien está preso en la cárcel La Picota de Bogotá mientras se desarrolla el proceso en su contra.



"Conozco al señor Bernardo Elías Vidal como senador de la República y miembro del Partido de la U. No tengo ni he tenido ninguna relación laboral, personal o comercial con él”, aseguró.



Dijo también que “en ningún momento me he reunido con congresistas para tratar temas relacionados con el aval fiscal del mencionado Otrosí ni sobre la expedición del documento Conpes. En igual sentido, me permito reiterar que las modificaciones del aval fiscal son aprobadas por el Confis, sin que el presidente de la República participe en dicho organismo”.



Esta es otra de las declaraciones que solicitó la defensa del 'Ñoño' Elías. Ya se escuchó también el testimonio del candidato presidencial y ex vicepresidente German Vargas Lleras, así como de todos los ministros para la época en la que se adjudicó este contrato.